Laserinstitut: Spitzenforschung in neuem Quartier

Auf dem Mittweidaer Schillerberg hat der Freistaat ein neues Forschungsgeb├Ąude f├╝r die Hochschule bauen lassen. Seit 1990 flossen rund 111 Millionen Euro in den Campus. Neue Bauprojekte sind schon im Plan.

Von Franziska Pester

erschienen am 13.10.2016



Mittweida. 60 Laseranlagen und 40 Labore verteilt auf drei Etagen - nach zwei Jahren Bauzeit ist das neue Laserinstitut der Mittweidaer Hochschule einsatzbereit. Die Professoren und Mitarbeiter der Lasertechnik k├Ânnen in dem 21,3 Millionen Euro teuren Forschungsneubau auf dem Schillerberg ihre Arbeit aufnehmen. Gestern hat Sachsens Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD) der Hochschule offiziell den Schl├╝ssel zum Neubau ├╝bergeben. F├╝r die Lasertechniker ein Neubeginn in Forschung und Lehre.

"Nun alle Laseranlagen und Kollegen an einem Ort zu finden, und dann noch in einem Geb├Ąude so hoher Qualit├Ąt, das ist fantastisch und l├Ąsst auch neue Anspr├╝che f├╝r die Laserforschung der Mittweidaer Wissenschaftler erwarten", sagte Institutsdirektor Horst Exner. Bisher waren die Labore auf dem Campus und im Industriegebiet verteilt. Bei Planung und Bau des Geb├Ąudes war es allen Beteiligten wichtig, dass das Haus den Forschern optimale Bedingungen bietet. "Damit k├Ânnen die Forschungsfelder Laser-Nanobearbeitung und Hochratelaserbearbeitung deutschlandweit erstmals unter einem Dach gezielt und umfassend entwickelt werden", so Exner.

Wissenschaftsministerin Stange lobte die Arbeit der Mittweidaer Professoren: "Die Laserforschung in Mittweida ist auf h├Âchstem wissenschaftlichen Niveau. An der Hochschule wurde eine bundesweit angesehen Forschung etabliert", sagte sie. Deshalb habe die Hochschule es auch geschafft, dass der Neubau des Institutsgeb├Ąudes finanzielle Unterst├╝tzung des Bundes erhielt. Das Projekt wurde durch die sogenannte Exzellenzinitiative, einem Bund-L├Ąnder-F├Ârderprogramm f├╝r Wissenschaft und Forschung an deutschen Hochschulen, gef├Ârdert. Die Mittweidaer sind die ersten von bisher nur drei deutschen Fachhochschulen, die in dieses Programm aufgenommen wurden und erhielten rund 11 Millionen Euro.

Seit 1990 hat der Freistaat rund 111 Millionen Euro in Sanierungen und Neubauten auf dem Mittweidaer Campus investiert (siehe Grafik). Das teilte das S├Ąchsische Finanzministerium auf Nachfrage der "Freien Presse" mit. Mit dem Laserinstitut wurde der s├╝dliche Teil des Hochschul-Areals erweitert. Doch damit ist die Erweiterung des Campus nicht abgeschlossen. Im August hat das Land mit dem Bau einer Halle f├╝r gro├čfl├Ąchige Versuchsaufbauten und Schwerlastlabore begonnen. Der Neubau an der Lessingstra├če kostet 5 Millionen Euro und soll bis Ende 2017 fertig sein. Zudem ist es laut dem Ministeriumssprecher geplant, die Fassade des Grunert-de-Jacome-Baus zu renovieren. ├ťber die Investition wird der Landtag bei der Entscheidung ├╝ber den Haushalt des Freistaates f├╝r 2017 und 2018 beschlie├čen.

Tag der offenen T├╝r Morgen veranstaltet die Hochschule einen Tag der offenen T├╝r. Von 9 bis 15 Uhr k├Ânnen Besucher bei gef├╝hrten Rundg├Ąngen das Geb├Ąude und einige der bereits installierten Laseranlagen besichtigen. Jugendliche k├Ânnen sich ├╝ber den Studiengang Lasertechnik informieren.