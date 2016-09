Lehrermangel: SchÃ¼ler zeigen Emotionen

Lehrermangel: Schüler zeigen Emotionen

In Schulen in Mittweida und Hainichen haben sich gestern Mädchen und Jungen am landesweiten Protest mit Einzelaktionen beteiligt. Dabei ist die Lage noch nicht überall prekär.

Von Franziska Pester und Jan Leißner

erschienen am 30.09.2016



Hainichen/Mittweida. Eigentlich ist der Begriff Smiley abgeleitet aus dem Englischen "to smile", was übersetzt für lächeln steht. Doch das Smiley - also ein Symbol, welches Gefühle ausdrücken soll - das die Hainichener Oberschüler gestern auf dem Schulhof bildeten, sollte Traurigkeit ausdrücken. Die Mundwinkel in ihrer Aufstellung nach unten zogen die Mädchen und Jungen angesichts von Lehrermangel und Unterrichtsausfall, von dem fast jede Bildungseinrichtung im Freistaat betroffen ist.

Schülersprecher Justin Gleditzsch erklärte am Rande der Aktion in Hainichen, warum sich Schüler über Stundenausfall nicht freuen sollten. "Wenn wir wegen Lehrermangel den Unterrichtsstoff verpassen, haben wir letztlich schlechte Karten bei den Prüfungen", sagte der 14-Jährige. Da werde schließlich auch keine Rücksicht genommen auf den Ausfall an einzelnen Schulen. Dabei ist die Situation an der Hainichener Oberschule, an der rund 450 Mädchen und Jungen lernen, längst noch nicht so problematisch, wie es von anderen Bildungseinrichtungen im Land bekannt geworden ist. Das bestätigt die amtierende Schulleiterin Sylvia Meißner. "Wir haben hier keinen planmäßigen Unterrichtsausfall", sagte die Pädagogin. Aber die Pläne seien eng gestrickt: Fallen mehr als zwei der insgesamt 34 Lehrer überraschend aus, werde es problematisch. Und ein Personalengpass ist in Zukunft angesichts mangelnden Lehrernachwuchses nicht ausgeschlossen. Immerhin gingen mehr als zehn Pädagogen in den nächsten Jahren in den Ruhestand, 18 Lehrer sind älter als 55 Jahre. Die Lücken füllen schon jetzt auch drei Seiteneinsteiger, die vom Fach kommen, aber keine ausgebildeten Lehrer sind. "Die machen ihre Sache prima", so Sylvia Meißner. Dennoch bleiben Sorgen um die künftige Entwicklung. Und so ist die Beteiligung der Schüler am landesweiten Aktionstag auch für deren Lehrer nachvollziehbar.

In Mittweida versammelten sich gestern Vormittag reichlich zwei Dutzend Schüler aller Klassenstufen in der großen Pause auf dem Schulhof und zeigten auf Plakaten, welchen Beruf sie einmal lernen wollen. Doch sie fragen sich, wie das ohne ausreichend Lehrer und bei häufigem Unterrichtsausfall klappen soll. Die Gymnasiasten waren in diesem Schuljahr vom Lehrermangel schon stark betroffen. Über Wochen hinweg konnte in der 9. und 10. Klasse nur eine Stunde Chemie pro Woche unterrichtet werden, obwohl im Lehrplan zwei vorgeschrieben sind. Denn es fehlt ein Chemielehrer, nachdem eine Pädagogin in den Ruhestand gegangen war. Erst seit wenigen Tagen kann der Unterricht voll abgedeckt werden. Allerdings ist der nächste Engpass schon absehbar: Wie Schulleiter Gerd Becker erklärte, gehen in den nächsten Monaten Lehrer für Deutsch, Biologie und Sport in Rente. Er hoffe, dass er neue Kollegen an die Schule bekommt, die die Lücken schließen.

