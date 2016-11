Linke bestürzt über LMK-Entwicklung

erschienen am 29.11.2016



Mittweida. Mit Bestürzung hat die Linksfraktion im Mittweidaer Stadtrat auf die Einstellung des stationären Betriebs in der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie bei der kreiseigenen Krankenhausgesellschaft LMK am Standort Mittweida reagiert. "Das ist eine weitere negative Nachricht in einer langen Reihen von Rückschlägen und erhöht die Verunsicherung bei Mitarbeitern und Patienten weiter", teilt Fraktionschef Torsten Bachmann mit. "Dem Management der LMK scheint es nicht zu gelingen, Zuversicht bei den Mitarbeitern, insbesondere den Ärzten, zu wecken", sagt Bachmann. Er verweist allerdings darauf, dass der Stadtrat von Mittweida nur bedingt Einfluss auf die Sicherung des Standorts habe. "Die Hauptarbeit ist von der LMK zu leisten", so der Linken-Chef. Am Freitag hatte der Landkreis bekannt gegeben, dass die stationäre Betreuung im Bereich der KJP in Mittweida heute bis auf Weiteres eingestellt wird. Am Standort Chemnitz wird die Station weiterbetrieben. (fpe)