Lutherstraße länger gesperrt als geplant

erschienen am 18.11.2016



Mittweida. Die Bauarbeiten auf der Lutherstraße in Mittweida dauern länger als geplant. Ursprünglich sollte die Straße heute wieder für den Verkehr freigegeben werden. Auf Grund des frostigen Temperaturen vor wenigen Tagen konnten die Arbeiten laut der Stadtverwaltung aber nicht zügig vorangehen. Die Straße bleibe deshalb noch bis mindestens 28. November gesperrt.

Zwischen der Kreuzung mit der Weitzelstraße und der Melanchton-straße hat die Stadt die Asphaltdecke abfräsen lassen. Nun soll eine neue Schicht aufgetragen werden. "Asphaltarbeiten benötigen mindestens fünf Grad Lufttemperatur. Technologisch bedingt müssen diese Temperaturen an fünf hintereinander folgenden Arbeitstagen gegeben sein, um alle erforderlichen Arbeitsgänge ausführen zu können", teilte der Pressesprecher der Stadt, Michael Schmalz, auf Nachfrage der "Freien Presse" mit.

Selbst wenn die Lutherstraße ab Ende des Monats in Teilen wieder befahrbar ist, wird es den Angaben zufolge im Bereich der Kreuzung mit der Melanchtonstraße weiter zu Behinderungen kommen. Denn dort würden dann für voraussichtlich 14 Tage weitere Bauarbeiten stattfinden. Der Bereich zwischen dem Haus Nummer 11 an der Lutherstraße und der Nummer 2 an der Melanchtonstraße sei dann nicht befahrbar.

"Das Wohngebiet Lauenhainer Straße ist während der Sperrung über die Albert-Schweitzer-Straße erreichbar", teilt die Stadtverwaltung mit. (fpe)