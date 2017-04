Märchenhafter Saisonstart trotz vieler Umleitungen zur Talsperre

Etwa 300 kleine und große Besucher kamen gestern zur traditionellen Osteraktion an den Stausee - trotz zahlreicher Straßensperrungen. Landrat Damm regt ein weiträumiges Beschilderungssystem an.

Von Uwe Lemke

erschienen am 15.04.2017



Kriebstein. Bestes Frühlingswetter, aber schwierige Anreisebedingungen für Talsperrenbesucher aus Richtung Döbeln und Waldheim. Gabi Görne aus Kriebethal ließ sich, wie viele andere auch, von den aktuellen Straßensperrungen nicht abschrecken und kam gestern zur traditionellen Osteraktion an den Kriebsteiner Hafen. Mitgebracht hatte sie ihre Enkelin Ronja, die aus der Schweiz angereist war. Und auch sie hatte, wie viele andere Kinder, ein Bild gemalt. Dieses konnte man nach der Überfahrt zur Anlegestelle Lauenhain gegen einen der 250 Schokoladenosterhasen eintauschen, die die "Freie Presse" zur Verfügung gestellt hatte.

"Ich bin jetzt schon zum zweiten Mal am Karfreitag bei dieser Saisoneröffnung mit dabei. Das ist immer ein schöner Anlass, mal wieder an die Talsperre zu kommen", sagte Gabi Görne. Der Mittelsächsische Kultursommer (Miskus) hatte wieder ein unterhaltsames Stück auf die Beine gestellt, und alle Märchenfiguren kamen so das erste Mal in diesem Jahr zusammen. "Für dieses Stück heute haben wir vier Mal geprobt. Das musste reichen, wir sind alle Profis", sagte Jörn Hänsel vom Miskus, der auch diesmal wieder den Hasenvater spielte. Insgesamt 25 Mitwirkende hatte der Miskus im Einsatz, um die Kinder, ihre Eltern und Großeltern bestens zu unterhalten. Am gesamten Osterwochenende gibt es Musik, Kulinarisches und Unterhaltung im Besucherzentrum.

"Wir haben aktuell vier Schiffe im Einsatz und die historische ,Kriebstein' noch in Reserve", sagte Thomas Caro, Geschäftsführer des Talsperrenzweckverbandes. Ob die gestern gestartete Saison so erfolgreich wird wie die vorangegangene - das werden die nächsten Monate zeigen. "Wer die Talsperre besuchen will, der findet uns", gibt sich Caro optimistisch. Dennoch weiß er, dass die Anreise aus Richtung Waldheim und Döbeln wegen umfangreicher Straßenbauarbeiten und der damit verbundenen Umleitungen für manche schwierig wird. Froh war er gestern, dass zumindest am Kreisverkehr Schweikershain und am Ortseingang Rossau auf sein Drängen das Landratsamt die irreführenden Umleitungsbeschilderungen beseitigt hat. An der Kreuzung Crossen-Tanneberg müsse die Ausschilderung noch geändert werden. Auf jeden Fall werde am bewährten Veranstaltungskonzept festgehalten.

Landrat Matthias Damm (CDU), der gestern auch an die Talsperre gekommen war, regte die Lösung eines weiteren Problems an. "Die Talsperre hat ein Ost- und ein Westufer. Wir brauchen daher ein großräumigeres Beschilderungssystem, vor allem auch an den Staatsstraßen", sagte er. Bereits in Hainichen, am Harthaer Kreuz und an anderen Stellen sollten Talsperrengebiete wie Falkenhain, Lauenhain und Kriebstein gesondert ausgeschildert werden. Hier seien jedoch noch Verhandlungen mit dem Freistaat notwendig.