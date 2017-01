Maskierter Einbrecher verletzt Mittweidaer Hausbewohnerin

erschienen am 16.01.2017



Mittweida. Ein maskierter Einbrecher hat in der Nacht zu Sonntag in Mittweida eine 30-Jährige Hausbewohnerin an der Gartenstraße verletzt. Nach Angaben der Polizei wachte die Frau gegen 3 Uhr durch ein Klingeln an der Haustür auf und stürzte, als sie die Haustür geöffnet und der Unbekannte gegen die Tür gedrückt hatte. Ein 31-jähriger Bewohner kam der schreienden Frau zu Hilfe. Der mutmaßliche Täter flüchtete. Alarmierte Polizeibeamte stellten Hebelspuren an der Terrassentür des Einfamilienhauses fest.

Der mutmaßliche Einbrecher war laut Opfer mit einer weißen Jacke, einer schwarzen Hose sowie einer Maske mit Schlitz bekleidet. Er soll mit einem an der Gartenstraße abgestellten Auto verschwunden sein. Unter Telefon 03727 9800 bittet die Polizei um Hinweise. (fp)