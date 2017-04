Mittelsachsen: Stallpflicht ab Freitag aufgehoben

21.11.2016

freiepresse.de

Sachsen

Peter Endig

Vogelgrippe erreicht Dresdner Umland: Sperrbezirk

Dresden (dpa/sn) - Die Vogelgrippe breitet sich in Sachsen weiter aus. Bei einer an einem See in Birkwitz-Pratzschwitz nahe Dresden gefundenen Wildente ... weiterlesen