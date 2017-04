Mittelsächsisches Festival: Klassiker in regionaler Kulisse

So früh wie nie beginnt die diesjährige Saison für den Mittelsächsischen Kultursommer. Mindestens 100.000 Gäste werden zu mehr als 50 Veranstaltungen erwartet.

Von FRanziska Pester und Jan Leißner

erschienen am 28.04.2017



Mittweida. Wenn die 24. Veranstaltungssaison des Mittelsächsischen Kultursommer (Miskus) gut läuft, dann können die Macher des gleichnamigen Kulturvereins zum Abschlusskonzert Anfang September in der Trinitatiskirche Hainichen den 100.000 Besucher begrüßen. Die Erwartung formulierte gestern Miskus-Geschäftsführer Olaf Hanemann bei der Vorstellung des Programms für die Zeit zwischen Mai und November. Das wäre auch eine Parallele zum Vorjahr, in dem der Verein bei einem Konzert Mitte September in der Trinitatiskirche den 100.000. Gast begrüßte.

Der frühe Saisonstart hängt mit den Jubiläumsfeierlichkeiten der Hochschule Mittweida zusammen. So wird die Traditionsveranstaltung "Klanglichtzauber" nicht wie sonst auf dem Technikumplatz in Mittweida stattfinden, sondern am 6. Mai im Spiegelzelt, in dem die Hochschule ihr 150-jähriges Bestehen feiert.

Insgesamt stehen bei dem Kulturverein in diesem Jahr mehr als 50Veranstaltungen im Programmplan. Erstmals wird es Veranstaltungen in der Hartharena in Hartha geben. Am 1. und 2. September finden dort zwei Konzerte statt.

Doch der Miskus hält auch an bewährten Veranstaltungsorten fest. So wird er wieder die Seebühne an der Talsperre Kriebstein bespielen. Ein Klassiker - in der 20. Auflage unter Miskus-Regie - ist die Konzertreihe "Performance zum Stein" vor der Kulisse des Rochlitzer Berges, und auch das traditionelle Sängertreffen im Schlosspark von Schloss Lichtenwalde steht im Programm.

Die Kirchen sind fest in die Saisonpläne einbezogen, unter anderem mit Konzerten auf der Kirchenentdecker-Tour. Bei Stadt- und Marktfesten - so in Wechselburg, Leisnig und Mittweida - widmet sich der Miskus mit Theaterstücken der Geschichte der Orte.

"Der Mittelsächsische Kultursommer bringt die Kultur an die schönsten Orte der Region", sagte Miskus-Vorstandvorsitzender Heribert Kosfeld.

Der Jahresetat des Miskus beträgt 2017 ähnlich wie im Vorjahr rund 605.000 Euro, teilte der Verein mit. "45 Prozent werden durch Förderungen aus der öffentlichen Hand abgedeckt. Der Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen erbringt dabei mit 226.500 Euro den größten Anteil", so Kosfeld. Der Miskus plane dieses Jahr Eigeneinnahmen in einer Größenordnung von 330.000 Euro. Rund 74.000 Euro steuern Sponsoren bei.