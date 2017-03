Mittweida: Ampel an Rochlitzer Straße noch bis Ende Juni ausgeschaltet

erschienen am 13.03.2017



Mittweida. Die Ampel an der Kreuzung Rochlitzer Straße/Technikumplatz in Mittweida bleibt noch bis 30. Juni ausgeschaltet. Das teilte die Mittweidaer Stadtverwaltung auf Nachfrage der "Freien Presse" mit. Im Sommer soll dann laut Stadtsprecherin Francis Pohl entschieden werden, ob die Ampelanlage demontiert wird oder stehen bleibt.

Die Ampel war im Frühjahr vergangenen Jahres ausgeschalten worden, um zu testen, wie sich der Wegfall der Anlage auf den Verkehrsfluss auf der Rochlitzer Straße auswirkt. Dadurch soll zum einen Stau auf der Rochlitzer Straße vor der Ampel vermieden werden. Andererseits wurde laut Stadtverwaltung beobachtet, dass Autofahrer ab der Kreuzung Poststraße häufig Gas gegeben hatten, um die Kreuzung am Technikumplatz noch bei Grün passieren zu können. (fpe)