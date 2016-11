Mittweida: Blaufichte stimmt auf Weihnachtszeit ein

erschienen am 21.11.2016



Mittweida. Eine 14 Meter hohe Blaufichte ist am Montagmorgen auf dem Mittweidaer Markt aufgestellt worden. Damit wurde in der Stadt offiziell die bevorstehende Adventszeit eingeläutet. Rund 100 Lichter werden den Weihnachtsbaum ab dem Wochenende festlich erstrahlen lassen. Den Baum haben die Betreiber der Gaststätte "Goldborn" an der Chemnitzer Straße der Stadt in diesem Jahr geschenkt. Er wuchs 55 Jahre lang auf dem Grundstück der Familie.

"Meine Schwiegereltern hatten ihn gepflanzt, kurz bevor mein Mann geboren wurde", erzählte die Besitzerin Andrea Eulitz. Da die Blaufichte aber immer größer wurde und sich das Grundstück nahe einer Hauptstraße und mehrerer Häuser befand, habe die Familie entschieden, ihn fällen zu lassen.

Der Transport vom Grundstück an der Chemnitzer Straße bis zum Markt dauerte etwa eine halbe Stunde. Von der Gaststätte ging es zum oberen Kreisverkehr, die Chemnitzer Straße hinunter zum unteren Kreisverkehr und dann die Weberstraße entlang zum Markt. Die Polizei sicherte den Transport ab. "Es war ein bisschen komplizierter als in den vergangenen Jahren, weil der Baum breiter ist als die Bäume, die wir bisher hatten", sagte Mittweidas Bauhof Chef Michael Knappe. (fpe)