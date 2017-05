Mittweida startet die Jubiläumsfete

150 Jahre Hochschule: Staunen im Spiegelzelt, Trubel auf dem Campus. Am ersten Festtag gab es in der Stadt viel zu entdecken - für die jüngsten Mittweidaer und die ältesten Absolventen.

Von Franziska Pester

erschienen am 06.05.2017



Mittweida. Auftakt ins Festwochenende: Seit gestern wird in Mittweida das 150-jährige Bestehen der Hochschule gefeiert. Das Spiegelzelt auf dem Schützenplatz zog auch beim zweiten Nachmittag der offenen Tür wieder viele Besucher an.

Die Kinder aus dem Hort "Sonnenschein" hatten ihre Fotoapparate mitgebracht, um Bilder von dem mit Spiegeln und rotem Samt ausgestatteten Zelt zu machen. "So etwas bekommen sie nicht so schnell wieder zu sehen", so Horterzieherin Heidrun Köhler. Ende April, als das Zelt aufgebaut wurde, hatte die Hochschule es schon einmal zur Besichtigung geöffnet. Damals kamen laut Hochschule etwa 1000 Besucher.

In dem mobilen Festsaal hatte Rektor Ludwig Hilmer gestern Vormittag mehrere hundert geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft zum Jubiläums-Festakt begrüßt. Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) sagte: "Mittweida und die Hochschule stehen für sächsische Ingenieurskunst und Erfindergeist. Das hat sich nicht nur in Sachsen, sondern über die Landesgrenzen hinaus herumgesprochen." Die Hochschule setze mit klarem Profil, exzellenter Forschung und praxisnaher Ausbildung Maßstäbe.

