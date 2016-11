Mittweidaer Firma MPT produziert künftig auch in China

Der Präzisionsteile- Hersteller soll international ausgerichtet werden. Firmenchef Josef Schwuger plant mit neuen Werken in Polen und in einem der wichtigen Absatzmärkte in Asien. Jetzt erklärt er, was das für den Stammsitz bedeutet.

Von Jan Leißner

erschienen am 22.11.2016



Mittweida. Es weht der Wind der Veränderung durch die Werkhallen der Mittweidaer Firma MPT. Mit der Übernahme des Unternehmens durch Josef Schwuger im Frühjahr steht das Wort Veränderung auf der Agenda: Arbeitsabläufe werden optimiert, einer der beiden Standorte in Mittweida stand vorübergehend infrage, neue Werke in Polen und China sind geplant, an neuen Produkten wird gearbeitet, andere gelten als unwirtschaftlich und damit verzichtbar. Es sind unruhige Zeiten.

Doch für den neuen Eigentümer und Geschäftsführer Josef Schwuger waren diese Veränderungen längst fällig, um den Hersteller von Wälzlagerkäfigen fit zu machen für die Anforderungen des Weltmarktes. Bereits kurz nach der Übernahme des Betriebs von Firmengründer Dieter Gebauer hatte der neue Chef das entscheidende Stichwort ausgegeben: Internationalisierung. Nun fasst Schwuger konkret, was darunter zu verstehen ist: In Polen hat die MPT eine Halle gemietet, in der ab Dezember Wälzlagerkäfige mit kleinerem Durchmesser sowie Komponenten produziert werden. "Wir planen hier anfangs mit zwölf Mitarbeitern, nächstes Jahr werden es 40sein", so der geschäftsführende Gesellschafter.

Die Produktion in den beiden Stammwerken in Mittweida werde das nicht berühren. Denn nach Polen werde Produktion ausgelagert, die MPT zuvor Fremdzulieferern überlassen hatte. Bedeutsamer sei der Schritt, den das Unternehmen auf einem der wichtigsten Absatzmärkte plant. In China, wo MPT bisher mit einer Handelsgesellschaft vertreten war, werde derzeit eine neue Produktionshalle gebaut. Im März 2017 sollen in der Fünf-Millionen-Einwohner-Stadt Huai'an zehn Mitarbeiter die Produktion von Umform-Stanzteilen aufnehmen. "Dafür haben wir die Hauptkunden in China", sagt Josef Schwuger.

Die Strategie, im Ausland zu produzieren, stehe zwar unter dem Eindruck der Kostenfrage, betroffen seien aber weniger die Lohnkosten. "Wir werden dort produzieren, wo MPT auch große Mengen an Produkten absetzen kann und bisher wie in China mit hohen Transportkosten und Einfuhrzöllen zu kämpfen hatte",erklärt der Geschäftsführer. Damit folge die Firma, die 70 Prozent der Produktion exportiert, letztlich dem Markt: Die großen Kunden unter den Wälzlagerfirmen seien weltweit unterwegs, produzierten zumeist in Asien und Osteuropa. Das Wachstum der Wälzlager-Industrie finde im Ausland, besonders in Asien, nicht in Deutschland statt. "Die MPT hat den Anschluss an diese Internationalisierung etwas verpasst, das werden wir nachholen", sagt Schwuger.

Die Arbeitsplätze am Hauptsitz in Mittweida seien davon aber kaum berührt. Derzeit würden hier 254Mitarbeiter beschäftigt, rund 300 waren es vor der Übernahme. In geringem Umfang würden Stellen abgebaut, wenn Mitarbeiter altersbedingt ausscheiden. "Wir wollen keine Arbeitsplätze ins Ausland verlagern, sondern hier die Fachkompetenz ausbauen. Von Handarbeitsplätzen werden wir uns dagegen zunehmend verabschieden, dafür in der Produktion in Mittweida wirtschaftlichere Methoden und neue Produkte einführen, um künftig nicht mehr allein von Wälzlager-Kunden abhängig zu sein", so Schwuger. Von MPT gefertigte Teile finden sich unter anderem in Windrädern, Autos und Fahrrädern. Ein neuer Kundenkreis könnte in der Bahnindustrie erschlossen werden.

Von der Überlegung, die beiden Werke an der Viersener Straße und Leipziger Straße zusammenzulegen, habe die Geschäftsleitung wieder Abstand genommen. "Wir behalten beide Werke, wollen aber mit anderer Struktur und optimierten Abläufen darin arbeiten", so Schwuger. Abstriche macht er heute am ursprünglichen Umsatzziel von rund 35 Millionen Euro. "Das werden wir nicht erreichen. Wir wollen keinen Umsatz um jeden Preis, sondern Ziel ist, Umsatz mit Gewinn zu machen."

Für den Hauptgeschäftsführer der IHK Chemnitz, Hans-Joachim Wunderlich, ist die Strategie der MPT, mit der die IHK enge Kontakte pflegt, nachvollziehbar. "Wichtig ist aus unserer Sicht, dass die MPT wieder wettbewerbsfähig wird", so Wunderlich. Das sichere auch Arbeitsplätze in der Region. Die IHK versuche, der MPT in Südwestsachsen auch Kontakte zu potenziellen Zulieferern zu vermitteln. Dass mit den Veränderungen in einer Firma, um die es zuletzt ruhig geworden sei, auch Unruhe unter Mitarbeitern und deren Familien erzeugt, sei verständlich.

Pragmatisch beurteilt der Bevollmächtigte der Gewerkschaft IG Metall, Mario John, die Internationalisierungsstrategie von MPT: "Das erwischt fast alle Betriebe, die dort produzieren sollen, wo sie auch verkaufen wollen." Aber bei MPT habe man versichert, dass der Standort Mittweida auf Stammbeschäftigten-Niveau stabilisiert werden soll. Bei der Entscheidung für eine Produktion im Ausland habe die IG Metall kein Mitspracherecht.