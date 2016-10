Mittweidaer Hochschule an Lernlabor beteiligt

erschienen am 19.10.2016



Die Hochschule Mittweida arbeitet künftig im Forschungsverbund "Cybersicherheit" mit der Fraunhofer Gesellschaft zusammen. Dabei kooperieren in sogenannten "Lernlaboren" die Forschungsinstitute der Gesellschaft mit mehreren Fachhochulen. Gefördert wird diese Initiative vom Bund mit bis zu einer Million Euro. Ziel ist es dabei, Kompetenzzentren zu schaffen, in denen durch Kooperation mit der Wirtschaft zukünftig Sicherheitsexperten für Informationstechnologien, die insbesondere im Internet Anwendung finden, ausgebildet werden.

"Die mittelsächsische Hochschule ist mit ihrer hervorragenden Expertise in angewandter Forschung und Lehre beispielsweise auf dem Gebiet der Digitalen Forensik schon jetzt gut unterwegs", sagte dazu gestern mittelsächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann. So sei es auch kein Zufall, dass die Mittweidaer Bildungseinrichtung für die Kooperation mit der Fraunhofer Gesellschaft ausgewählt worden ist.

Nach Auffassung des Rektors der Hochschule Mittweida, Professor Ludwig Hilmer, passe das forschungsgestützte Programm ideal nach Mittweida. "Wir freuen uns über die innovative bundespolitische Unterstützung. Nun können wir unsere systematisch angelegten Forensik-Schulungen zum Beispiel für das BKA, den Bund deutscher Kriminalbeamter, das Landeskriminalamt Thüringen sowie die Staatsanwaltschaften des Freistaats Sachsen ausbauen", so Hilmer. Zudem starte fast parallel der neue Fernstudiengang "IT-Forensik/Cybercrime". (jl)