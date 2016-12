Mittweidaer Ortsumgehung wird neu geplant

erschienen am 22.12.2016



Mittweida. Neue Chance für den Bau einer Ortsumgehungsstraße für Mittweida: Wie Oberbürgermeister Ralf Schreiber (CDU) bei der Sitzung des Mittweidaer Stadtrates heute Abend bekannt gab, hat der Bau der Straße beim Freistaat hohe Priorität. Zu diesem Fazit sei man nach der Auswertung einer Verkehrszählung gekommen, die im Sommer dieses Jahres stattfand.

"Die Zählung ergab, dass rund 11.000 Fahrzeuge täglich durch die Stadt fahren", so Schreiber. Darüber hinaus habe man festgestellt, dass der Bau der Autobahn von Chemnitz nach Leipzig nicht dazu geführt hat, dass sich das Verkehrsaufkommen in Mittweida verringert. Das Fazit in Dresden laute, dass sofortiger Handlungsbedarf besteht, um die Stadt vom Durchgangsverkehr zu entlasten.

Über den Bau einer Ortsumfahrung wird in Mittweida seit Jahren diskutiert. Erste Pläne für einen Trassenverlauf wurden bereits entwickelt. Dem Oberbürgermeister zufolge werden die aber jetzt verworfen. "Der Verlauf wird komplett neu geplant. Die Straße soll zentrumsnaher verlaufen", so Schreiber. Wann genau mit dem Bau der Ortsumgehung begonnen wird, ist laut Ralf Schreiber derzeit allerdings noch offen. Die Kosten für das Großbauprojekt wird komplett der Freistaat tragen. (fpe)