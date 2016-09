Mittweidaer Stadion nach Umbauarbeiten wiedererÃ¶ffnet

Mittweidaer Stadion nach Umbauarbeiten wiedereröffnet

erschienen am 03.09.2016



Mittweida. Das Mittweidaer Stadion an der Leipziger Straße ist heute nach knapp vier Jahren Umbauzeit wiedereröffnet worden. Etliche Besucher kamen schon am Vormittag in die Sportstätte, um sich die neue Anlage anzuschauen. Für rund 3,8 Millionen Euro hat Mittweida das Stadion zu einer sogenannten B-Anlage umbauen lassen. Davon gibt es laut Oberbürgermeister Ralf Schreiber (CDU) derzeit nur zwei in Sachsen. Der Landkreis Mittelsachsen habe deshalb nun die Möglichkeit, Landes- und Mitteldeutsche Meisterschaften in der Leichtathletik auszurichten.

Die Vereine der Stadt nutzen den heutigen Tag der offenen Tür, um die Disziplinen vorzustellen, die bei ihnen trainiert werden können. Der SV Germania kickt heute erstmals auf der neuen Rasenfläche. 15.30 Uhr spielt die zweite Mannschaft der SV Germania gegen den SV Barkas Frankenberg. Zudem hat der Verein eine Hüpfburg aufgebaut. Den Judokas können Besucher von 14 bis 14.30 Uhr auf der Fläche vor der Tribüne bei einer Präsentation ihres Könnens zuschauen. Außerdem kann der neue Trainingsraum der Judo-Sportler im Tribünengebäude besichtigt werden. Bis 18 Uhr stellen darüber hinaus die Basketballer und die Tischtennisspieler ihren Sport vor. (fpe)