Multicar kracht gegen Baum und Mauer: Fahrer stirbt

erschienen am 26.04.2017



Leisnig. Nach einem schweren Verkehrsunfall in Leisnig (Landkreis Mittelsachsen) ist am Dienstag ein Mann gestorben. Der 58-Jährige verlor die Kontrolle über sein Multicar streifte einen Baum, durchfuhr eine Wiese und stieß gegen eine Grundstücksmauer, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Fahrer starb trotz Wiederbelebungsversuch noch an der Unfallstelle.

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand war der Multicar-Fahrer infolge gesundheitlicher Probleme hinter dem Steuer zusammengebrochen. (dpa/fp)