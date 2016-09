Neue Steuer bringt Teuerungen und stellt Orte vor Probleme

Die Mittelsachsen werden es im Portmonee spüren: Städte und Gemeinden können höhere Abgaben an die Bürger weitergeben. Grund ist eine EU-Neuregelung. Doch es könnte eine Schonfrist geben.

Von Uwe Lemke

erschienen am 23.09.2016



Mittweida. Das Essengeld an Schulen wird steigen, ebenso das Getränkegeld in den Kitas. Und wer Bürgerhäuser, Turnhallen oder die Feierhalle auf dem Friedhof anmietet, wird künftig tiefer in die Tasche greifen müssen. Was zur Kriebsteiner Gemeinderatssitzung in dieser Woche für Entsetzen sorgte, kommt noch bis Jahresende auf jede andere Kommune zu. Die Verwaltungen oder die jeweiligen Räte müssen entscheiden, ob ihre Kommune die Übergangsfrist bis Ende 2020 in Anspruch nehmen soll oder bereits ab 2017 kommunale Leistungen besteuert. Kriebstein hat sich entschieden, nicht vor 2021 eine Umsatzsteuer zu erheben.

So bleibt erst einmal alles beim alten: Die Tagesmiete für das Grünlichtenberger Vereinshaus beispielsweise kostet weiterhin 63 Euro und wird vorerst nicht auf 74,97 Euro erhöht. Und auch der Anteil, den Eltern für Getränke in den Kitas bezahlen, wird vorerst nicht von 2,50 auf 2,98 Euro angehoben. "Wir haben nun fünf Jahre Zeit, um zu prüfen, wie wir es machen wollen", sagt Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler).

CDU-Gemeinderätin Andrea Röder-Reglich bezeichnet die Neuregelung gar als "fiskalischen Unfug". "Denn Bürgerhäuser zum Beispiel sind mit Steuergeldern gebaut worden. Jetzt besteuern wir die Nutzung." Zudem werde ein riesengroßer Verwaltungsaufwand fällig, um Kleinstbeträge einzutreiben.

Auch in Hainichen wird dies demnächst ein Thema sein, denn Kämmerer Thomas Scheumann wird zur Ratssitzung am Mittwoch den Stadtrat schon mal auf das, was kommt, einstimmen. "Ich gehe davon aus, dass wir das bewerkstelligen können. Aber es ist mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden. Und wir werden dazu einen Steuerberater vertraglich binden müssen", sagt Scheumann. Er werde dem Stadtrat empfehlen, "zu optionieren".

Heißt: Die Stadt Hainichen sollte die Übergangsfrist bis Ende 2020 in Anspruch nehmen. Dass die Leistungen künftig teurer werden, sei schon jetzt abzusehen. Die Kommune müsse dann aber entscheiden, ob sie die Mehrkosten durch die Umsatzsteuer auf die Bürger umlegt oder selbst trägt. Letzteres hätte allerdings negative Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt.

Penigs Kämmerin Manuela Tschök-Engelhardt sieht es ganz nüchtern. "Die Gesetzeslage ist klar, da muss man nicht maulen." Dennoch sei es ein Riesenaufwand. "Wir haben gerade die Doppik-Umstellung hinter uns, sind gerade am Durchatmen und hinken nicht mehr hinterher. Und nun kommt das auf uns zu."

Doch auch Penig müsse sich dieser neuen Situation stellen und werde die Übergangsregelung bis Ende 2020 gegenüber dem Finanzamt erklären. Zudem habe die Stadt ja jederzeit die Möglichkeit, bei besonderen Leistungen trotzdem die Umsatzsteuerregelung in der Übergangszeit in Anspruch zu nehmen. Das alles werde zurzeit geprüft.

In Niederwiesa ist die Lage ähnlich. Bürgermeisterin Ilona Meier (parteilos) erwägt ebenfalls die Übergangsregelung. "Das wird aber kein Alleingang, darüber entscheidet der Gemeinderat", sagt sie. Eine erste Beratung soll es am 17. Oktober im Hauptausschuss geben.

Auch Brand-Erbisdorf reiht sich ein in den Reigen der Orte, die sich wahrscheinlich für die Übergangsfrist bis Ende 2020 entscheiden werden. "Wir sind zurzeit in der Vorbereitung eines entsprechenden Ratsbeschlusses", sagt OB Martin Antonow (parteilos). Denn die Stadt werde diese Zeit auch brauchen. Dies sei wieder eine enorme Aufgabe. "Aber wir werden uns ihr stellen."