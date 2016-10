Neun Verletzte nach Brandstiftung in Döbeln

erschienen am 26.10.2016



Döbeln. Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Roßweiner Straße in Döbeln sind in der Nacht zum Mittwoch elf Bewohner verletzt worden. Sie mussten nach Polizeiangaben wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftungen medizinisch behandelt werden.

Den Angaben zufolge wurde im Hausflur kurz vor Mitternacht ein Kinderwagen in Brand gesetzt. Ein 56-Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit auf einer Polizeidienststelle.

Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Zum entstandenen Sachschaden lagen zunächst noch keine Angaben vor. (fp)