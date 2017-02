Ohne Deutsch haben Flüchtlinge keine berufliche Perspektive

13 Asylbewerber aus sieben Ländern erhielten gestern in Hainichen ihr Sprachzeugnis. Laut Arbeitsagentur sind Unternehmen aus der Region zunehmend bereit, Ausländer einzustellen. Doch die meisten zieht es in größere Städte.

Von Uwe Lemke

erschienen am 15.02.2017



Hainichen. Den vier Schwestern Safa, Ronahi, Nisrin und Sherin Ahmad, die aus Syrien nach Deutschland geflüchtet sind und zurzeit in der Hainichener Unterkunft am Ottendorfer Hang wohnen, merkt man ihren Ehrgeiz an. Immerhin gehören sie zu den 13 von einst 20 Teilnehmern eines Integrationskurses, die durchgehalten haben und gestern stolz ihre Zeugnisse für den bestandenen Deutschkurs entgegennehmen konnten. Doch der Weg, bis ein Unternehmen sie einstellt, ist noch weit.

"Das Zeugnis gibt es heute für das bestandene Modul 3. Bis sie eine Ausbildung beginnen können oder eine Arbeit bekommen, müssen noch weitere Level erreicht werden", sagt Solveig Deak, die Standortleiterin der Eckert-Schulen, die als regionales Bildungszentrum derartige Kurse anbieten. Danach stehe noch ein Orientierungskurs auf dem Programm, bei dem die Teilnehmer unter dem Motto "Leben in Deutschland" Grundkenntnisse über die Kultur, Gesetze und Gepflogenheiten ihrer neuen Heimat vermittelt bekommen. "Wir wollen versuchen, die Teilnehmer über Praktika in Arbeit zu bringen und stehen mit dem Jobcenter in engem Kontakt", sagt Solveig Deak.

Die vier syrischen Schwestern jedenfalls sind fest entschlossen, ihre Kurse erfolgreich zu Ende zu bringen, denn sie haben große Ziele. "Wenn ich mit der Schule fertig bin, würde ich gern an der Uni weitermachen. Wenn ich das nicht darf, mache ich eine Ausbildung", meint die 18-jährige Safa Ahmad. Ihre 20-jährige Schwester Nisrin möchte Schneiderin werden. "Ich kann gut nähen", sagt sie. Die 26-jährige Sherin könnte sich vorstellen, Krankenschwester oder Friseurin zu werden.

Mit einem "sehr, sehr schade" nahm Hainichens Bürgermeister Dieter Greysinger (SPD), der gestern die Zeugnisse überreichte, zur Kenntnis, dass die vier Schwestern nicht in Hainichen bleiben, sondern nach Chemnitz umziehen wollen. "Wenn so eine Familie und überhaupt all jene Flüchtlinge, die fleißig sind und sich unseren Werten anpassen, in unserer Stadt bleiben würden, dann wäre das eine Bereicherung. Doch leider seien von den bislang über 400 Bewohnern des Ottendorfer Hangs lediglich eine afghanische Familie, eine afghanische Frau und ein junger Syrer, der mittlerweile für die Stadt als Integrationshelfer tätig ist, in Hainichen sesshaft geworden. Die anderen seien weitergezogen, vor allem in große Städte der Altbundesländer.

Dabei sei die Chance, in der Region Mittelsachsen Arbeit zu bekommen, zunehmend besser geworden. "Die Wirtschaft öffnet sich immer mehr. Aber das Allerwichtigste ist das Beherrschen der deutschen Sprache", weiß die Sprecherin der Arbeitsagentur Freiberg, Mirjam Sobe. Ohne Deutsch gehe gar nichts. Doch wer die Sprache beherrsche und lernwillig sei, habe gute Chancen, einen Job zu finden. "Viele Arbeitgeber sind sehr interessiert."

Damit das mit der Sprache zunehmend besser funktioniert, gibt sich Elvira Rodionova als Integrationskurs-Leiterin in Hainichen alle Mühe. Sie stammt aus Russland und lebt seit drei Jahren hier. "Die meisten Schüler sind sehr fleißig", bescheinigt sie ihren Schützlingen. Zur wichtigsten Hausaufgabe aber gehöre, dass auch in den Unterkünften und Wohnungen Deutsch gesprochen werde.