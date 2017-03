Papierfabrik beantragt Insolvenz

Zum zweiten Mal in der jüngeren Firmengeschichte steht das Kriebsteiner Unternehmen unter Verwaltung. Die Produktion läuft aber weiter. Auch für den Erhalt der rund 150 Arbeitsplätze gibt es positive Prognosen.

Von Jan Leißner

erschienen am 04.03.2017



Kriebstein. Der Vorstand der Kübler & Niethammer Papierfabrik Kriebstein AG (K&N Paper), Kriebstein, hat wegen drohender Zahlungsunfähigkeit einen Antrag auf Eigeninsolvenz gestellt, das Amtsgericht Chemnitz ordnete die vorläufige Insolvenzverwaltung an. Wie der vorläufige Insolvenzverwalter Hubert Ampferl gestern auf Nachfrage der "Freien Presse" bestätigte, läuft die Produktion in der Papierfabrik aber uneingeschränkt weiter. Die derzeit 156 Beschäftigten (einschließlich 18 Azubis) müssten jetzt nicht um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze bangen. Es gebe keinen Anlass für Kündigungen. Seine Pläne für Produktion und Verkauf reichten bis zum Jahresende.

"Sollten wir nicht kurzfristig einen Investor finden, werden wir das Unternehmen auch längerfristig weiterführen", so Ampferl. Auch die Gläubiger hätten zum Ausdruck gebracht, dass sie am Erhalt der Papierfabrik interessiert sind. Er arbeite dabei eng mit den Vorstandsmitgliedern zusammen, die sich gestern nicht zur Insolvenz äußerten. Ampfel setzt darauf, dass diese auch "an Bord bleiben", wenn im Juni das Insolvenzverfahren eröffnet werde.

Zu Wochenbeginn wurde die Belegschaft bei Betriebsversammlungen über die neue Situation informiert. Ein langjähriger Mitarbeiter, der anonym bleiben wollte, sagte gestern: "Eine Insolvenz ist natürlich kein Weihnachtsgeschenk. Aber wir lassen den Kopf jetzt nicht hängen." Die Stimmung unter den Mitarbeitern sei nicht niedergeschlagen. Die Zahlungsschwierigkeiten hätten sich für die Mitarbeiter zuvor nicht angedeutet, Löhne seien pünktlich gezahlt worden. Das ist laut Ampferl auch für die nächsten Monate gesichert. Bis Ende Mai werde über die Arbeitsagentur das Insolvenzgeld gezahlt.

Nach seiner ersten Einschätzung habe die Firma eine "große Substanz" und sei strategisch auf dem richtigen Weg. Der aktuelle Insolvenzantrag hat laut Verwalter Ampferl mehrere Gründe: Einerseits sei er eine Folge des Preiswettbewerbs auf dem Papiermarkt. So sei der Preis, den Kübler & Niethammer im Verkauf seiner Produkte erzielen könne, seit vorigem Jahr deutlich gesunken. Gleichzeitig sei der Preis für Altpapier, den die Fabrik für den Rohstoff zahlen muss, gestiegen.

Die umfangreichen Investitionen der vergangenen Jahre hätten das Kriebsteiner Unternehmen zudem Liquidität gekostet. In den vergangenen fünf Jahren wurden laut dem Insolvenzverwalter rund 20Millionen Euro in Anlagentechnik investiert. Damit sei die Papierfabrik in der Lage, neue Produkte herzustellen. "Positiv ist, dass die Weichen für die neuen Produkte schon gestellt sind", so der Verwalter. Derzeit sind alle Altverbindlichkeiten insbesondere bei Lieferanten eingefroren, werden also vorerst nicht bezahlt. "So sind wir aber auch in der Lage, jetzt alle aktuellen und kommenden Lieferungen zu bezahlen", sagte Ampferl.

Das 1856 gegründete Familienunternehmen stellt unter anderem Glanzpapiere her, die man beispielsweise von Werbeflyern kennt. Die Produktionskapazität lag zuletzt bei rund 100.000 Tonnen Papier jährlich, der Jahresumsatz bei 50 Millionen Euro. Mit dieser Größenordnung rechnet der Verwalter auch für das laufende Jahr.

Bereits im Jahr 2005 musste das Familienunternehmen im Insolvenzverfahren unter Verwaltung gestellt werden. Zwei Jahre später konnte das Verfahren nach einer Sanierung wieder aufgehoben werden. Kübler & Niethammer ist neben der Papierfabrik Wepa einer der zwei großen Arbeitgeber der Gemeinde Kriebstein. Nicht zuletzt deshalb hofft auch deren Bürgermeisterin Maria Euchler darauf, dass die Papierfabrik aus dem Insolvenzverfahren wie vor zehn Jahren gestärkt hervorgeht.