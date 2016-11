Partnerin zu Tode gefahren - 89-Jähriger wegen Mordvorwurfs vor Gericht

Von Gabi Thieme

erschienen am 09.11.2016



Frankenberg/Chemnitz. Ein 89 Jahre alter Mann aus Mittelsachsen muss sich seit heute vor dem Landgericht Chemnitz wegen Mordes verantworten. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz legt ihm zur Last, am 22. März dieses Jahres in Frankenberg seine 30 Jahre jüngere Lebensgefährtin mit einem eigens dafür präparierten Auto zu Tode gefahren zu haben. Die Frau war an jenem Abend nach einer Zusammenkunft mit dem Kirchenchor mit ihrem Yamaha-Moped auf dem Weg nach Hause, als sie von einem weinroten Mercedes von hinten angefahren wurde. Er soll laut einem Gutachten mit Tempo 65 auf die Frau aufgefahren sein. Sie stürzte und zog sich schwerste Verletzungen zu, an denen sie einen Tag später im Krankenhaus starb. Der Mann hielt nicht an, sondern fuhr etwa vier Kilometer weiter, blieb aber dann bei einem Wendemanöver im Straßengraben hängen. Daraufhin soll er ausgestiegen sein und habe das am Kotflügel angebrachte Styropor, ein Bettlaken und Drähte entfernt, so der Staatsanwalt. Die Gegenstände seien später an einer Parallelstraße gefunden worden. Man habe an ihnen die DNA des Tatverdächtigen nachweisen können.

Der Angeklagte bestritt am Mittwoch, dass er die Frau habe töten wollen. Er habe vielmehr mit ihr wegen der vollzogenen Trennung sprechen wollen. Er ist mehrfach vorbestraft. Die vier Kinder des Opfers treten als Nebenkläger auf. Das Urteil fällt frühestens Anfang Dezember.