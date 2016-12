Pompöser Saal für großes Fest

Das 150-jährige Bestehen der Mittweidaer Hochschule wird in einem Spiegelzelt gefeiert. Eigentlich sollte die imposante Halle am Schwanenteich stehen. Doch dort ist nicht genug Platz.

Von Franziska Pester

erschienen am 22.12.2016



Mittweida. Roter Samt auf Bänken und Stühlen, kunstvoll gestaltete Holzstreben vor verspiegelter Wandverkleidung und verzierte Lampe, die den Raum in warmes Licht tauchen - wer die "Queen of Flanders", ein großes Zelt, betritt, taucht ein in eine Atmosphäre historischer Eleganz. Hinter schweren Vorhängen am Eingang verbirgt sich ein vornehmer Art-déco-Spiegelsaal. Bei der Suche nach einem außergewöhnlichen Ambiente für die 150-Jahr-Feier wurde die Mittweidaer Hochschule in Belgien fündig. Denn das Zelt wird seit Monaten rund um die Welt geschickt und als Veranstaltungsort vermietet. Im Mai sollen nun die Mittweidaer darin vier Tage lang feiern.

"Bis heute fehlt Hochschule und Hochschulstadt eine Veranstaltungsstätte, die geeignet wäre für solch ein Fest", teilte Hochschulsprecher Helmut Hammer mit. Das Programm, mit dem die Hochschule ihr Jubiläum im Spiegelzelt feiern will, ist vielfältig. Die Höhepunkte: Am 5. Mai startet die Feier mit einem Festakt im Zelt, abends tanzen geladene Gäste darin. Am 6. Mai findet das Konzert "Klang Licht Zauber" im Spiegelzelt statt, und am darauf folgenden Tag zeigt der Mittelsächsische Kultursommer ein Theaterstück. Das Zelt hat einen Durchmesser von 30 Metern und ist 12 Meter hoch. Im Inneren finden je nach Anzahl der Tische und Stühle zwischen 450 und 1000 Gäste Platz.

Derzeit steht das Spiegelzelt auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz in Leipzig. Dort wird darin noch bis Silvester die Show "Gans ganz anders" gezeigt. "Das Zelt kam in Einzelteilen in mehreren Containern zu uns. Die Zeltbauer aus Belgien haben es aufgebaut und bauen es auch wieder ab", sagt Sabine Schön vom Krystallpalast Varieté Leipzig, zu dessen Programm die Show gehört. Der Aufführungsort sei beheizbar und wasserdicht. "Es ist aber nicht akustisch gedämmt. Wer draußen steht, hört die Musik aus dem Zelt", so Schön.

In Mittweida wird das Zelt nicht wie ursprünglich geplant auf einer Wiese am Schwanenteich aufgebaut, sondern auf dem Schützenplatz. "Es hätte zwar auf die vorgesehene Fläche am Schwanenteich gepasst. Aber mit den durch das Programm notwendig gewordenen Zusatzeinrichtungen wie Lager, Catering, Technik und Sanitäranlagen wäre es eng geworden", sagt Hammer. Voraussichtlich Mitte April werde mit dem Aufbau begonnen. Wie viel die Miete für das Zelt kostet, gibt die Hochschule nicht bekannt. Die Kosten tragen laut Helmut Hammer Sponsoren.

Die belgische Firma, der das Zelt gehört, ließ Anfragen der "Freien Presse" zum geplanten Aufbau der "Queen of Flanders" unbeantwortet.