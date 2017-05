Reifenplatzer verursacht Unfall mit neun Verletzten auf A4

erschienen am 08.05.2017



Frankenberg (dpa/sn) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 bei Frankenberg sind neun Menschen verletzt worden, vier davon schwer. Durch einen Reifenplatzer war am Sonntagabend ein Kleintransporter ins Schleudern geraten und in eine Betonwand gekracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Fahrer des nachfolgenden Wagens prallte beim Ausweichen ebenfalls gegen die Wand.

Mehrere Rettungswagen waren im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen. Während der Aufräum- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn in Richtung Erfurt zwischen Hainichen und Frankenberg für mehr als vier Stunden gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von 27.000 Euro.