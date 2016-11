Roßwein: Mit Hakenkreuz und Davidstern versehene Puppe hängt von Brücke

erschienen am 27.11.2016



Roßwein. Eine Puppe mit Hakenkreuz und Davidstern ist von Polizisten von einem Brückengeländer in Roßwein geholt worden. Nach Angaben der Beamten hatten Zeugen eine augenscheinlich strangulierte Person an der Fußgängerbrücke zwischen der Goldbornstraße und der Stadtbadstraße gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass es sich um eine täuschend echt aussehende Reanimationspuppe handelte.

Die Puppe wurde vom Brückengeländer entfernt und sichergestellt. Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurden aufgenommen. (fp)