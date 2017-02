Rutschpartie auf dem Fußweg

Trotz Sonne: Noch immer sind einige Fußwege mit einer dicken Eisschicht bedeckt. Zum Ärger von Passanten. Im Mittweidaer Krankenhaus wurden viele Patienten wegen Brüchen nach Stürzen eingeliefert.

Von Franziska Pester

erschienen am 17.02.2017



Mittweida/Frankenberg. Wenn sie mit ihrem Hund Gassi geht, zieht Brigitte Hermann zur Zeit Stiefel mit grober Profilsohle an. Denn sonst, sagt die Mittweidaerin, kann sie auf den Wegen im und um den Park am Schwanenteich nicht laufen. "Tagsüber taut es, und nachts friert das Wasser wieder fest. So glatt wie zur Zeit war es lange nicht mehr", sagt sie. Auf vielen Straßen und Wegen hat die Sonne Schnee und Eis weggeschmolzen. Doch auf einigen Fußwegen liegt noch immer eine zentimeterdicke Eisschicht. Mit Splitt und Salz kämpfen die Mitarbeiter der städtischen Bauhöfe gegen die Glätte - doch auch die Grundstückseigentümer sind in der Pflicht.

Wie die Mittweidaer Stadtverwaltung mitteilte, ist die Schwanenteichanlage vom Winterdienst ausgenommen. Entsprechende Schilder seien aufgestellt. "Trotzdem wurde der Weg zur Gaststätte regelmäßig gestreut. Alle anderen Wege wurden bei Vereisung mit Splitt gestreut", sagt Oberbürgermeister Ralf Schreiber. Vereiste Wege seien in diesem Jahr vor allem am frühen Morgen vor unbewohnten Häusern ein Problem. In der Innenstadt seien die Fußwege vom Winterdienst geräumt und gestreut worden.

Hauseigentümer seien verpflichtet, Schnee vor ihrem Grundstück zu räumen und bei Glätte zu streuen. Wenn Anlieger diese Pflicht nicht erfüllen, könne die Stadt Bußgelder verhängen. Im Gegensatz zum Schneeschippen und Streuen bestehe dagegen keine Pflicht, das Eis mühsam wegzuhacken.

In Frankenberg sind die Bauhof-Mitarbeiter laut ihrem Chef Roland Werner täglich ab 3 Uhr morgens im Einsatz, um Straßen und Wege zu kontrollieren. Denn trotz des schönen Wetters in den vergangenen Tagen sei der Boden überall noch sehr kalt. "Dort, wo viel Eis ist, stumpfen wir mit Splitt ab", sagt Werner. Der Bauhof sei nur für die Wege verantwortlich, die der Stadt gehören. Für einen Großteil der Fußwege seien wie in Mittweida die Grundstücksbesitzer zuständig. Bei einem einseitigen Gehweg entlang einer Straße müssen in Frankenberg dieses Jahr die gegenüberliegenden Grundstückseigentümer zur Schneeschippe greifen beziehungsweise dafür sorgen, dass aufgrund von Eis keine Sturzgefahr besteht. "Weil die Regelung neu ist, hat sie sich vielleicht noch nicht bei allen eingeprägt."

In Hainichen sind dieses Jahr bereits Mahnschreiben an mehrere Grundstückseigentümer verschickt worden, in denen sie darauf hingewiesen wurden, der Räumpflicht nachzukommen. Wie Bauamtsleiter Thomas Böhme erklärt, sei es dabei meist um das Schneeschippen oder das Entfernen von Eiszapfen gegangen. "Probleme mit vereisten Wegen haben wir dort, wo der Weg an unbebauten Privatgrundstücken vorbeiführt oder bei Grundstücken, deren Eigentümer nicht in Hainichen leben", so Böhme. Dort, wo die Stadt zuständig ist, werde Split gestreut. "Nur selten setzen wir Salz ein."

Im Mittweidaer Krankenhaus wurden laut Sprecherin Jana Weißflog seit Januar viele Patienten wegen Brüchen nach Stürzen eingeliefert. Oft habe es sich um Frakturen gehandelt, bei denen operiert werden musste.