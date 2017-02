Schlägerei mit Besenstielen und Flaschen: Drei Personen verletzt

erschienen am 09.02.2017



Frankenberg. Drei junge Männer sind bei einer heftigen Schlägerei zwischen zehn Personen am Mittwochabend an der Gutenbergstraße in Frankenberg verletzt worden. Die Beteiligten sind dort, zwischen den Mehrfamilienhäusern, gegen 20.45 Uhr mit Besenstielen, abgebrochenen Stuhlbeinen und Flaschen aufeinander losgegangen, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte versorgten die Verletzten, einen 17-jährigen Afghanen und zwei 18-jährige Syrer, ambulant.

Die Polizei ermittelt derzeit zum Hintergrund der Schlägerei. (fp)