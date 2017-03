Schlimmste Huckelpiste wird gebaut

Ab Montag ist die Badstraße/Bahnhofstraße in Frankenberg voll gesperrt - Autofahrer müssen ein Jahr lang mit Einschränkungen rechnen

erschienen am 10.03.2017



Frankenberg. Ab Montag wird die Stadt Frankenberg zur Großbaustelle. Neben dem Baderberg und dem Klingbach ist dann auch die Badstraße für den ersten Bauabschnitt gesperrt. Trotz Einschränkungen können Autofahrer und Stadt aufatmen, denn die Straße ist in einem sehr schlechten Zustand. Doch was bedeutet das für die Bürger, die mit dem Auto in die Innenstadt müssen und für den Busverkehr? Die "Freie Presse" beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wie ist der Bauablauf auf der Badstraße?

Laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) wird der Abschnitt zwischen Parkstraße und Max-Kästner-Straße auf einer Länge von 480 Metern grundhaft ausgebaut und ab Montag abschnittsweise voll gesperrt. Die erste Bauphase von Einmündung Winklerstraße bis Einmündung Max-Kästner-Straße wird voraussichtlich bis August dieses Jahres dauern, erklärte Frankenbergs Bürgermeister Thomas Firmenich (CDU). Anschließend folgen der Abschnitt von der Kreuzung Humboldtstraße/Bahnhof bis einschließlich Einmündung Winklerstraße (bis voraussichtlich Ende 2017) und danach das Teilstück Parkstraße bis einschließlich Kreuzung Humboldtstraße/Bahnhof (2018). Das Lasuv rechnet mit der Fertigstellung im Mai 2018. Im Winter 2017/2018 soll die Straße zwischenzeitlich wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Welche Umleitungsstrecke ist geplant, und kommen die Bürger dann überhaupt noch in die Innenstadt?

Das Lasuv hat in Abstimmung mit der Stadt für den Durchgangs- und Schwerlastverkehr eine weiträumige Umleitungsstrecke ausgeschildert (siehe Grafik). Die Frankenberger können laut Firmenich weiterhin wie bisher vom Bahnhof aus über Winkler- oder Humboldt- straße zum Markt gelangen. Auch von der B 169 (Hainichener Straße) kommen Autofahrer über die August-Bebel-Straße beziehungsweise von der B 180 (Altenhainer Straße) über die Sachsenstraße Richtung Innenstadt.

Wie kommen die Anwohner und Gewerbetreibende an ihre Grundstücke?

Die Zufahrten und Zugänge zu den Grundstücken werden laut Lasuv in Abstimmung mit den Anwohnern gewährleistet, es sei denn, es geht aufgrund wichtiger Baumaßnahmen mal nicht. Zudem gibt es laut Stadtverwaltung einen provisorischen Gehweg entlang der Badstraße während der Baumaßnahme, der auch als Schulweg diene. Alternativ dazu könne der Weg Birkenwäldchen genutzt werden. "Die geplante Umverlegung des Weges werden wir erst durchführen, wenn der Gehweg an der Badstraße wieder hergestellt ist", so Firmenich. Betroffen seien allerdings auch Gewerbegebiete, wie zum Beispiel das an der Mühlbacher Straße. "Die Badstraße ist die wichtigste Verbindungsstraße von der Autobahn in die Stadt", sagt der Bürgermeister. Von der Autobahn können Lkw zunächst auf der B 169 und dann auf der B 180 fahren, um dann in ihre Zielgebiete zu kommen. Firmenich appelliert an die Fahrer, nicht die Seitenstraßen zu nehmen, "nur die Bundesstraßen sind für diesen Verkehr ausgelegt".

Inwiefern sind der Schülertransport und der Linienverkehr betroffen?

Normalerweise sind die Busse für den Schülertransport sowie im Linieenverkehr von der Max-Kästner-Straße auf die Badstraße abgebogen. Das geht laut Stadtverwaltung nicht mehr. Mit der Sperrung fahren die Busse von der Max-Kästner-Straße zur August-Bebel-Straße und weiter zur Winklerstraße bis Bahnhof. An den Bushaltestellen ändert sich nichts, keine sollen entfallen, nur die Fahrzeiten werden laut Bürgermeister Firmenich etwas länger.

Was beinhaltet der grundhafte Ausbau?

Die Staatsstraße soll laut Lasuv auf der gesamten Ausbaustrecke eine einheitliche Fahrbahnbreite von 7,50 Meter erhalten. Das soll die Verkehrsqualität und -sicherheit verbessern. Zwischen Humboldtstraße und Max-Kästner-Straße bekommen die Radfahrer einen 1,50 Meter breiten Schutzstreifen in beide Fahrtrichtungen als Markierung auf der Straße. Zudem werden die Ampelanlagen erneuert. Auch die Kreuzung mit der Max-Kästner-Straße erhalte eine neue Fahrbahn. Die Stadt Frankenberg lässt die vorhandenen Gehwege neu bauen, die in der jetzigen Breite bleiben. Barrierefreie Querungshilfen über die Straße sind im Bereich der Bushaltestellen geplant. Teilweise soll auch die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Parallel dazu erneuern der ZWA Hainichen (Trinkwasser/Abwasser), Mitnetz (Strom) und Inetz (Gas) die Leitungen. Zusätzlich müssten Telekommunikationsleitungen umverlegt werden. Laut Lasuv kostet der Ausbau etwa 1,14 Millionen Euro. Der Freistaat trage 612.000 Euro, und die Stadt Frankenberg beteilige sich mit 344.000 Euro. Die Versorgungsträger investieren 182.000 Euro.