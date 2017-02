Schloss Neusorge: Ein Denkmal der Barockzeit droht zu verfallen

Die Schlossanlage in Zschöppichen verkümmert immer mehr. Die Bauaufsicht warnt, dass Steine herabstürzen könnten.

Von Franziska Pester

Zschöppichen. Bangen um Schloss Neusorge: Der Ostflügel des Ritterguts im Mittweidaer Ortsteil Zschöppichen ist teilweise einsturzgefährdet. Herabfallende Steine wären für Fußgänger und Autofahrer auf der neben dem Anwesen verlaufenden Kreisstraße eine Gefahr. Die Behörden schlagen deshalb Alarm. Doch der Schlossbesitzer schweigt zu seinen Plänen.

Die Bauaufsicht des Landratsamtes zieht eine düstere Bilanz. "Punktuell sind erhebliche Schäden zu verzeichnen, und diese weiten sich rasch aus. Die Summe der kleineren, mittleren und größeren Schadenspunkte führt zu einer sehr misslichen Situation, die den gesamten Komplex gefährdet", berichtet Landratsamtsprecher André Kaiser. Bauaufsicht und Denkmalbehörde hatten das Schloss begutachtet. Dabei sei außerdem festgestellt worden, dass Teile des Ostflügels des ehemaligen Rittergutes in absehbarer Zeit herabstürzen könnten. Die Behörde habe den Eigentümer schriftlich über den Zustand des Schlosses informiert. Darüber hinaus sei er aufgefordert worden, den kompletten Gebäudekomplex mit Bauzäunen so abzusperren, dass niemand Zutritt zu dem Areal hat. Außerdem solle er verhindern, dass herabfallende Steine eine Gefahr darstellen. "Ein Handeln der Eigentümer ist jedoch noch nicht feststellbar", erklärt André Kaiser.

Der Eigentümer des Schlosses, der das Anwesen 2011 gekauft hat, wollte sich auf Nachfrage der "Freien Presse" nicht zu seinen Plänen für das Schloss, den Forderungen der Kreisbehörde und Vorwürfen aus Mittweida äußern.

Wie Mittweidas Oberbürgermeister Ralf Schreiber erklärte, gab es 2016 ein Treffen, an dem die Stadt, das Landratsamt, der Denkmalschutz und der Schlossbesitzer teilnahmen. "Die Erwartungshaltung des Eigentümers ist, dass die Behörden Geld geben, damit er bauen kann", sagt Schreiber. Aber der OB stellt klar: "Es ist jedoch seine Aufgabe, die Finanzierung der Maßnahmen abzusichern, denn ihm gehört das Schloss." Bei den Gesprächen hätten sowohl Stadt als auch Landratsamt erklärt, dass der Eigentümer erst ein Nutzungs- und Finanzierungskonzept vorgelegen müsse, bevor über eine Förderung gesprochen werden kann. Die Stadt habe nicht die Absicht, das Schloss zu kaufen. "Uns gehört schon Schloss Ringethal", so Schreiber zur Begründung.

Stadtrat Jörg Naumann, der in Zschöppichen lebt, beobachtet den Zustand von Schloss Neusorge schon lange Zeit mit Sorge. "An dem Mansarddach fehlen in Größenordnung Firststeine. Weitere lockern sich und fallen auf die darunter liegende Straße. Bei einer Fallhöhe von circa 15 Metern und einem Gewicht von 1,5 bis 2,5 Kilo pro Dachziegel ist das ein latent tödliches Gefährdungspotenzial", sagt er. Außerdem würde an mehreren Stellen des Haupt- und der Nebengebäude Wasser durch das Dach eindringen. "Der Eigentümer hat zwar in den Vorjahren einige kleine Notsicherungen durchgeführt, aber eine komplette Notsicherung des Daches und der Dachentwässerung ist nicht erfolgt", so Naumann. Allerdings sei der marode Zustand des Schlosses nicht die alleinige Schuld des derzeitigen Besitzers. Auch die Vorbesitzer hätten sich nicht um den Erhalt gekümmert, betont Naumann.

Hinzu komme im Schlossareal eine weitere Gefahr: Die 200 Jahre alten Linden an der Süd-Ost-Ecke. "Davon ist eine innen hohl. Sie steht auf der Mauer über der Straße. Sollte sie umbrechen, so wird sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Straße und den Fußweg fallen", erklärt der Zschöppichener.

Trotz des teils sehr maroden Zustandes geht man bei der Bauaufsicht im Landratsamt davon aus, dass man das Schloss vor dem endgültigen Verfall bewahren könnte. "Es ist davon auszugehen, dass nach einer zielführenden Notsicherung eine spätere Sanierung möglich ist", so Kreissprecher Kaiser. Dafür sei es aber zeitnah notwendig, das Dach abzudichten und zu stabilisieren sowie dafür zu sorgen, dass einsturzgefährdete Bereiche im Gebäudeinneren gesichert werden.