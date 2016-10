Schnelle Sanierung weckt die "Poltergeister" an der Dorfstraße

In Ehrenberg kommen Anwohner der Ortsdurchfahrt nicht zur Ruhe. Rund 100 Lkw rollen täglich hier entlang und lassen Wände wackeln. Zur Kritik an der Straßenreparatur hat der Landkreis eine schlichte Antwort.

Von Jan Leißner

erschienen am 19.10.2016



Kriebstein. Man muss nicht lange an der Ortsdurchfahrt des Kriebsteiner Ortsteils Ehrenberg stehen bleiben, um ein Gefühl für die Belastung der Anwohner durch den Verkehr zu erhalten. Innerhalb einer halben Stunde rollen sechs schwergewichtige Lastzüge die abschüssigen Dorfstraße hinab. Schon wer auf dem Fußweg steht, bemerkt die Erschütterung. Die bekommen auch Anwohner wie Dörte Schulz in den zur Straße angrenzenden Wohnhäusern zu spüren. "Das ist immer wie ein kleines Erdbeben. Und das passiert auch nachts um vier Uhr. Da sitzt man mit einem Schlag im Bett", beschreibt die Ehrenbergerin die Situation.

Ihre Nachbarn bestätigen das. "Da wackeln die Wände", sagt eine ältere Anwohnerin. Mirko Rabsch, der mit seiner Familie ebenfalls an der Dorfstraße wohnt, pflichtet ihr bei. An seinem Haus seien sogar Risse an der Fassade die Folge.

Was die Anwohner unisono auf die Palme bringt ist die Tatsache, dass die zuletzt 2004 grundhaft ausgebaute Dorfstraße erst im Juli repariert worden ist. Doch das dabei angewandte Verfahren habe die Situation auf der zuvor mit Rissen übersäten Fahrbahn eher verschärft. Im Fokus der Kritik steht das sogenannte Patchmatic-Verfahren. Straßenbaufirmen preisen es als einfach, schnell und kostengünstig. Dabei werden schadhafte Fahrbahnstellen mit einem speziellen Gerät gereinigt, ein Bindemittel angespritzt und schließlich mit einem Gemisch aus Bitumenemulsion und Splitt ausgefüllt. Die Besatzung eines Spezialfahrzeuges kann so Schlaglöcher und Risse bei laufendem Verkehr reparieren.

Auch das Landratsamt, in dessen Auftrag die Arbeiten auf der Dorfstraße in Ehrenberg ausgeführt worden sind, ist von dem Verfahren überzeugt. Kreissprecher André Kaiser verweist auf Nachfrage der "Freie Presse" darauf, dass es sich um ein "anerkanntes und deutschlandweit praktiziertes Verfahren" handele.

Doch die betroffenen Anwohner können für das Verfahren keine guten Noten erteilen. Im Herbst 2015 sei die Straße repariert worden, dann im Juli dieses Jahres erneut, und dennoch seien immer noch Risse in der Fahrbahn erkennbar und die Lärmbelastung nach den Arbeiten noch gestiegen, sagte Dörte Schulz. Rollt ein Laster über die reparierten Stellen, weckt das quasi die "Poltergeister" in angrenzenden Häusern. Nach Schätzungen der Gemeindeverwaltung fahren etwa 100Lkw auf der Dorfstraße pro Tag, die meisten haben die beiden Papierfabriken in Kriebethal als Ziel. Die Ehrenberger gehen davon aus, dass viele der Lasterfahrer aus Richtung Rossau über Ehrenberg nach Kriebethal fahren. Zudem führt die Umleitung zur Baustelle auf der Kriebsteiner Straße (Grafik) über den Ortsteil. Eine Tonnage-Begrenzung gibt es für die Ehrenberger Ortsdurchfahrt nicht. Eine Sperrung der Straße für Lkw halten selbst die Anwohner nicht für angebracht. "Aber wenigstens Tempo 30 könnte man einführen. Das würde die Belastung sicher mindern", sagt Mirko Rabsch. Denn viele der schweren Transportfahrzeuge würden offensichtlich schneller als die hier zugelassenen 50 Stundenkilometer ins Tal rollen.

Den Beschwerden der Anwohner hat sich die Kriebsteiner Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler) angenommen, ausrichten kann sie nicht viel. "Ich habe mich in der Sache an die Straßenmeisterei gewandt", so die Rathauschefin. Nach ihrer Ansicht könne wohl nur eine aufwändigere Reparatur mit dem Abfräsen der Fahrbahndecke und deren Erneuerung Abhilfe schaffen.

Doch Kreissprecher Kaiser macht da keine Hoffnung: "Weitere Maßnahmen sind derzeit nicht vorgesehen." Die Unebenheiten auf der Trasse seien bekannt, "fahren sich aber nach unseren Erfahrungen noch ein - es wird sich in jedem Fall verbessern", so Kaiser. Für die Frage einer grundhaften Instandsetzung der Staatsstraße wäre aber nicht der Landkreis, sondern die Straßenbaubehörde des Landes (Lasuv) zuständig. Auch an das Lasuv will sich die Bürgermeisterin wenden.