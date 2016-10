Schulhausbau: Förderbescheid für Grundschule Marbach

erschienen am 21.10.2016



Marbach. Die Grundschule Marbach (Gemeinde Striegistal, Landkreis Mittelsachsen) soll rund 380.000 Euro für die energetische Sanierung erhalten. Unter anderem werden die Außenfassade gedämmt, neue Fenster und Außentüren installiert sowie die Eingangstreppe saniert. Staatsminister Thomas Schmidt übergab am Freitag dem Bürgermeister, Bernd Wagner, einen ersten Förderbescheid aus dem Programm "Brücken in die Zukunft". "Es freut mich, dass die sächsischen Kommunen bei den Projekten, die sie aus dem Programm finanzieren, einen Schwerpunkt auf Bildung und Erziehung gelegt haben. Von den insgesamt rund 2200 Projekten werden etwa 44 Prozent in den beiden Bereichen Schulhausbau und Kindertagesstätten eingesetzt. Das zeigt, dass die Investitionen in die Zukunft unserer Kinder den Menschen vor Ort am Wichtigsten sind", sagte Staatsminister Schmidt. (fp)