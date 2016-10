Sind Sitzungsunterlagen ein Top-Geheimnis?

In Mittelsachsen gibt es Zoff über den Umgang mit Vorlagen für Kreistagssitzungen. Diese Papiere dürfen im Vorfeld nur Kreisräte lesen. Dabei zeigt Chemnitz, dass es auch anders geht.

Von Heike Hubricht

erschienen am 22.10.2016



Mittweida/Freiberg. Eigentlich klang der Tagesordnungspunkt zur jüngsten Kreistagssitzung in Freiberg eher belanglos. Und doch ist zur "Neufassung der Geschäftsordnung" eine hitzige Diskussion über Demokratie und Transparenz entbrannt.

Laut Dietmar Lubos, Jurist im Landrat-Büro, tritt die neue Geschäftsordnung erst Anfang 2017 in Kraft. Denn zunächst müssten die die nötigen technischen Voraussetzungen für ein Ratsinformationssystem geschaffen werden. Künftig werden Unterlagen vor den Kreistags- und Ausschusssitzungen zwar ins Internet gestellt. Die Dokumente sind aber nur den Kreisräten zugänglich. Bürger und Presse bleiben also außen vor. Und: Im Vorfeld der Sitzungen dürfen sich die Kreisräte laut Geschäftsordnung nicht über die Vorlagen äußern. Davon sind nicht nur die Papiere für die nicht-öffentlichen Sitzungen betroffen. Vielmehr geht es auch um die Unterlagen für den öffentlichen Teil.

Genau diese Festlegung stieß bei Linke-Kreisrat Achim Grunke auf Kritik. "Es sollten nur die Vorlagen für nicht-öffentliche Sitzungen unter Geheimnisschutz gestellt werden", forderte der Freiberger. Die Kreisräte müssten die Möglichkeit haben, vor der Sitzung mit den Vorlagen für den öffentlichen Teil öffentlich zu arbeiten. Grunke: "Wir sollten auf die Bürger zugehen und etwas gegen Bürokratie und Politikverdrossenheit tun."

Jurist Lubos verwies auf ein Urteil des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts (OVG). Das Gericht hatte entschieden, dass eine Grünen-Stadträtin in Freiberg die Unterlagen vor Stadtratssitzungen nicht mehr ins Netz stellen und für jeden öffentlich zugänglich machen darf. "Das Urteil bezog sich auf Veröffentlichungen für eine öffentliche Sitzung", sagte Lubos. Zugleich äußerte er seine Zweifel am Sinn derartiger Veröffentlichungen vor einer Verhandlung im Kreistag.

Ins selbe Horn blies Jörg Woidniok, der Chef der CDU-/RBV-Mehrheitsfraktion im Kreistag. Mit Hinweis auf das OVG-Urteil sprach der Freiberger sich gegen eine Vorab-Veröffentlichung der Unterlagen aus. "Wir setzen uns als Kreisräte sonst einer unseligen Diskussion in der Presse aus und geraten unter unheilvollen Druck, was unsere Entscheidungen betrifft", so Woidniok.

Gegenwind kam von Sebastian Walter (Grüne). "Wir sind in einer Demokratie und leben davon, dass sich unsere Bürger über unsere Entscheidungen unterhalten", betonte der Niederwiesaer. Zudem verwies er auf die Großstädte Chemnitz und Leipzig, die die Vorlagen vor Ratssitzungen ins Internet stellen. AfD-Kreisrätin Romy Penz aus Flöha sagte: "Wie sollen wir Volksvertreter sein, wenn wir die Meinung des Volkes nicht kennen?"

Auch Kreisrat Sven Krüger (SPD) betonte: "Demokratie muss Öffentlichkeit aushalten". Die Stadt Freiberg habe einen Kompromiss gefunden. Vor Ratssitzungen können Bürger die öffentlichen Beschlusspunkte und eine Zusammenfassung im Internet nachlesen. "Das wäre auch für den Kreistag denkbar", so Freibergs OB. Darauf erwiderte Landrat Matthias Damm (CDU), dass dies in der dritten Ausbaustufe des Ratsinformationssystems vorgesehen sei.

Das Gros der Kreisräte stimmte letztlich gegen eine Veröffentlichung der Vorlagen des öffentlichen Teils. Auch eine Bürgerfragestunde in jeder Kreistagssitzung - und nicht nur in jeder zweiten -, die Linken-Kreisrat Grunke ebenfalls angeregt hatte, wurde abgeschmettert. Die neue Geschäftsordnung wurde mehrheitlich beschlossen. (mit grit)