Sparkurs trifft Eltern, Kleingärtner und Hundehalter

Das freiwillige Haushalts-Sparkonzept für die Stadt Hainichen fällt zwar nicht so umfassend aus, wie ursprünglich diskutiert. Dennoch: Einiges wird für Bürger teurer, an Leistungen wird gestrichen.

Von Uwe Lemke

erschienen am 09.12.2016



Hainichen. Um die angespannte Haushaltslage zu entkrampfen, hat der Hainichener Stadtrat am Mittwochabend ein freiwilliges Sparkonzept für die Jahre 2017 bis 2020 beschlossen. Ursprünglich war die Streichliste länger. Doch die gemeinsame Fraktion aus SPD, Linken und Freien Wählern sowie die CDU haben sich auf einen Kompromiss geeinigt, für den Bürgermeister Dieter Greysinger (SPD) klare Worte fand. "Aus dem wilden Tiger ist ein zahmer Bettvorleger geworden", sagte er. Ihm und dem Stadtrat fehle der Mut, "einschneidende Dinge zu tun." Das ist übrig vom Sparkonzept:

"Freizeit-Franz": Der Spielebus des Mittweidaer Vereins "Erucula" wird ab 2017 nicht mehr in Riechberg, Cunnersdorf und am Ottendorfer Hang Station machen. Im Schulzentrum würden durch die Stadt attraktive Möglichkeiten der Freizeitbeschäftigung angeboten, hieß es aus der Verwaltung.

Bibliothek und Info-Punkt im Rathaus: Die Öffnungszeit der Bibliothek soll wöchentlich von 30 auf 25 Stunden reduziert werden. Der Infopunkt an der Zentrale im Rathaus fällt künftig weg. Die gemeinsame Fraktion brachte mit zehn Ja-, vier Gegenstimmen und drei Enthaltungen einen Antrag durch, wonach es keine betriebsbedingten Kündigungen oder notwendige Änderungskündigungen geben soll. Wegen des relativ hohen Durchschnittsalters der Beschäftigten in der Stadtverwaltung sollen Einsparungen bei den Personalkosten durch die normale Fluktuation erzielt werden.

Öffentliche Forderungen: Bislang wurden Säumniszuschläge nur erhoben, wenn der Forderung eine Mahnung folgte - also etwa sieben Tage nach dem Fälligkeitstermin. In Zukunft werden die Säumniszuschläge auch dann verlangt, wenn die Forderung für einen kürzeren Zeitraum fällig ist. Zusätzlich sollen bei solchen Forderungen im Säumnisfall Verwaltungsgebühren in Höhe von 21,80 Euro erhoben werden.

Pachtzahlungen: Künftig sollen für die durch die Stadt verpachteten Hausgärten und Nebenflächen mindestens 40 Cent pro Quadratmeter und bei Kleingärten 15 Cent plus Mehrwertsteuer verlangt werden. Die Stadt besitzt aktuell rund 44.000 Quadratmeter Hausgärten und Nebenflächen sowie 88.500 Quadratmeter Kleingartenflächen. Gegebenenfalls könnten betroffene Grundstücksbesitzer diese Erhöhung umgehen, wenn sie die gepachtete Fläche der Stadt zum Verkehrswert abkaufen, hieß es.

Hundesteuer: Letztmalig war laut Stadtverwaltung die Hundesteuer zum 1. Januar 2011 auf 42 Euro für den ersten Hund erhöht worden. Nunmehr soll diese Gebühr ab dem 1. Januar 2018 auf 54 Euro steigen. Ebenfalls angepasst werden sollen die Gebühren für den zweiten Hund, für weitere Hunde sowie für gefährliche Hunderassen.

Parkplätze für Lehrer: Der Stadtrat hat diese Gebühren für Parkplätze an der Albertstraße denen der anderen Parkplätze in der Stadt wie Ottendorfer Straße, "Goldener Löwe" und Friedelstraße angepasst. Der neue Satz beträgt ab 1. Januar 2018 nunmehr 20 Euro pro Monat.

Elternbeiträge für Kindertagesstätten: "Diese Sätze hätten ohnehin 2017 erhöht werden müssen, da sowohl in der Krippe als auch im Kindergarten und im Hort mindestens 20 Prozent der laufenden Betriebskosten verlangt werden müssen und wir uns bisweilen schon an der untersten Preisspanne bewegt haben", so Greysinger. Künftig soll für das erste Kind in der Kinderkrippe bei einer 9-Stunden-Betreuung der Satz von 200 Euro, im Kindergarten von 95 Euro und im Hort von 70 Euro gelten. Diese Sätze sollen ab dem 1. April 2017 in Kraft treten.

Dorfgemeinschafts- und Feuerwehrhäuser: Die Gebühren für deren Nutzung sollen ab 1. Januar 2017 moderat angehoben werden. Je nach Fläche fallen dann zwischen 80 und 95 Euro pro Tag an.

Verwarngelder: Das Personal im Ordnungsamt wurde bereits verstärkt. Intensivere Kontrollen sollen jährlich 32.800 Euro Mehreinnahmen in die Stadtkasse spülen.

Investitionen auf Eis: Die Stadträte haben sich entschieden, mehrere als nicht dringend eingestufte Investitionen zunächst bis zum Jahr 2020 auf Eis zu legen. Dias betrifft Anschaffungen für die Feuerwehr, im Stadtbad und Bauhof, den Verzicht auf die Errichtung weiterer Zisternen, die Ausstattung der Stadträte mit Tablets, den weiteren Ausbau der Obdachlosenunterkunf sowie den Erwerb einer Bühnenüberdachung, das Anlegen eines weiteren Naturrasenplatzes sowie einer Tartanbahn im Sportforum. Auf Eis gelegt wurde die Neugestaltung des Gellertplatzes, der Neubau des Plattenwegs in Riechberg und das Anlegen von neuen Gehwegen in Bockendorf und am Tuchmacherhaus. Auf einen Dorfplatz in Cunnersdorf wird verzichtet. Bis 2020 soll es keine Erhöhungen der kommunalen Steuersätze geben.