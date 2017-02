Spezialisten sollen Einsturzgefahr mit Pfählen und Netzen bannen

Damit die Stützwand an der Waldheimer Straße in Mittweida nicht weiter zusammenbricht, sichern Bauarbeiter die Mauer. Noch mehrere Wochen müssen Anwohner mit mehr Verkehr auf kleinen Nebenstraßen rechnen.

Von Franziska Pester

erschienen am 14.02.2017



Mittweida. Spezialauftrag in Mittweida: Gestern haben Bauarbeiter damit begonnen, die einsturzgefährdete Stützwand an der Waldheimer Straße zu sichern. Doch bevor die eigentlichen Arbeiten beginnen können, untersuchen Experten den Untergrund des Hangs. Autofahrer müssen mindestens bis März eine Umleitung fahren.

Wie das für die Bauarbeiten zuständige Landratsamt Mittelsachsen auf Nachfrage der "Freien Presse" erklärte, werden derzeit sogenannte Schürfen angelegt. Das sind kleine Gräben, mit denen das Innere des Hanges begutachtet wird. "Sie dienen zur genauen Erkundung des vorhandenen Leitungsbestands von Telekom, Wasser, Abwasser, Beleuchtung und Gas", erklärte Landratsamtssprecher André Kaiser. Erst wenn genau bestimmt worden ist, wo Kabel und Rohre verlaufen, könne mit dem Einsetzen von Sicherungspfählen begonnen werden, die die Mauer halten sollen. Später soll noch ein Netz vor die Stützwand gehängt werden. Eine Sanierung der Mauer erfolgt nach jüngsten Informationen frühestens ab Herbst.

Die Stützwand der Waldheimer Straße ist seit Jahren vom Einsturz bedroht. Deshalb war die Fahrbahn seit August 2013 eingeengt worden. Anfang vergangener Woche waren dann mehrere große Steine aus der Mauer herausgerutscht. Die Waldheimer Straße wurde daraufhin für den Verkehr voll gesperrt. "Die Notsicherung sollte in diesem Monat erfolgen. Aber vermutlich weil der Frost aus der Wand raus ist, hat sie vorher nachgegeben", sagte Mittweidas OB Ralf Schreiber im Technischen Ausschuss des Stadtrates.

Mit den jetzt begonnenen Sicherungsarbeiten wurde laut Kaiser eine Fachfirma beauftragt. Es komme ein Spezialbagger zum Einsatz, mit dem von der oberen Kante des Hanges aus gearbeitet werden könne. "Unser Ziel ist, bis 3. März fertig zu sein, was jedoch witterungsbedingt ist", so Kaiser. Laut Mittweidas Bauamtschef Sebastian Killisch ist die Straße nach derzeitigem Plan deshalb bis 31. März voll gesperrt. Bis dahin wird der Verkehr in Richtung Ringethal über die Weinsdorfer Straße umgeleitet. Das Wohngebiet oberhalb der Waldheimer Straße ist über die Nebenstraßen erreichbar.

Dass dort jetzt mehr Verkehr herrscht als sonst, hat Babette Sobe, Inhaberin der Gaststätte "Moritzburg", beobachtet. "Die Anwohner sind davon natürlich nicht begeistert", sagt sie. Ihr Restaurant befindet sich an der Rößgener Straße, der dazugehörige Parkplatz an der Straße Kuxberg. Da der Weg über die Waldheimer Straße und den Ringethaler Weg durch die Vollsperrung nicht gefahren werden kann, dürfen Gäste den schmalen Kuxberg hochfahren, um zum Parkplatz der Gaststätte zu gelangen. Eine entsprechende Genehmigung hatte der Technische Ausschuss des Stadtrates schon im Dezember 2011 erteilt.