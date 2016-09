StraÃŸe durch Rossau wird erst 2017 gebaut

Straße durch Rossau wird erst 2017 gebaut

Wenige Tage vor Baustart hat das Landratsamt die Sanierung der Kreisstraße gestoppt, weil die Kosten explodiert sind. Auch im Striegistaler Ortsteil Marbach gibt es seit Wochen Probleme mit dem Bau von neuen Brücken.

Von Franziska Pester und Kai Kollenberg

erschienen am 19.09.2016



Rossau/Marbach. Hochwasserschutz, neue Asphaltdecken, Brückenbauten: Der Landkreis investiert dieses Jahr 20 Millionen Euro, in das Straßennetz. Während es bei einigen Maßnahmen gut voran geht, gibt es andernorts Probleme. Der Ausbau, der Kreisstraße durch Rossau, der in diesen Tagen startet sollte, wurde ins nächste Jahr verschoben. Auch Vorhaben im Oederaner Ortsteil Breitenau, in Geringswalde, im Frankenberger Ortsteil Mühlbach und in Stein können erst 2017 starten. Kritisch ist auch die Situation in Marbach: Der Bau von vier neuen Brücken stockt seit Wochen. Die "Freie Presse" erläutert den aktuellen Stand der Maßnahmen.

Rossau/Kreisstraße 8213: Eigentlich sollte die Fahrbahnerneuerung diesen Monat beginnen. Doch nun wurde das Vorhaben wenige Tage vor Baustart gestoppt. Dem Landratsamt zufolge waren die Kosten für die Bauarbeiten explodiert. Die Angebote, die Baufirmen eingereicht haben, hätten weit über der von der Behörde eingeplanten Summe gelegen. "Das Geld reicht nicht, wir hatten keinen Spielraum", heißt es. Deshalb soll nun erst nächstes Jahr gebaut werden. Im zeitigen Frühjahr sollen die Bagger anrollen.

Marbach/Brückenbau: Vier Marbacher Brücken sollten in diesem Jahr neu gebaut werden. Im vergangenen Jahr wurde mit den ersten zwei begonnen. Doch nun gibt es seit Wochen Verzögerungen. Eine Brücke ist der Kreisbehörde zufolge inzwischen fertig, die zweite bezeichnen die Verantwortlichen im Straßenbauamt als "Problembrücke". Kurz nach dem Neubau muss das Bauwerk saniert werden, weil Mängel aufgetreten sind. Dafür werde ein Konzept erarbeitet. Die Baufirma habe auf Wunsch des Landratsamtes das Personal komplett gewechselt. Der Bau einer dritten Brücke hat inzwischen begonnen. Sie soll im Dezember fertig sein. Der Bau der Vierten werde sich dann anschließen. Mit einem Ende der Bauarbeiten ist im Juni 2017 zu rechnen. Lauenhain/Kreisstraße 8211: Ab nächsten Montag soll die Dorfstraße in dem Mittweidaer Ortsteil erneuert werden. Derzeit wird die Umleitungsstrecke, die durch Tanneberg verlaufen wird, auf Vordermann gebracht. Streckenweise müssten an der schmalen Straße Ausweichbuchten angelegt werden. "Es ist die einzige Möglichkeit, den Verkehr umzuleiten", so die Behörde. Die Bauarbeiten sollen bis Sommer 2017 andauern. Kosten: 780.000 Euro. Kriebstein/Kreisstraße 8215: "Wir sind im Plan", heißt es im Landratsamt, wenn man die Planer auf die Erneuerung der Ortsdurchfahrt anspricht. Von der Talsperre bis zum Burgberg soll gebaut werden. Zugleich baut die Gemeinde einen Gehweg. In wenigen Wochen soll Baustart sein. Bauende ist für das zweite Quartal 2017 geplant.

Mittweida/Waldheimer Straße: Die Vorarbeiten zum Planfeststellungsverfahren laufen. Allerdings könnte die Abstimmung intensiv werden. Denn die Kreisstraße liegt in einem Naturschutzgebiet. Der Baustart sei nicht absehbar. Dem Landratsamt zufolge seien noch Absprachen mit Mittweida notwendig. "Da gibt es Unstimmigkeiten bezüglich des Gehwegs", heißt es.

Ottendorf/Brückenbau: Noch bis Dezember wird die Brücke der K 8250 neu gebaut. Die Arbeiten verlaufen laut Landratsamt planmäßig.

Hausdorf/Brückenbau: Auch in Hausdorf will der Kreis beim Hochwasserschutz tätig werden. In dem Dorf wird eine Brücke der K 8203 neu gebaut. Die Bauarbeiten sollen bis Dezember andauern.

Mühlbach/Kreisstraße 8203: Die Frankenberger Straße in Mühlbach soll erneuert werden. Baustart: 2017.

Garnsdorf/Kreisstraße 8250: Auf der Hauptstraße in Garnsdorf wird auf dem Abschnitt zwischen der Bundesstraße 107 in Fahrtrichtung Ottendorf der Hochwasserschutz verbessert. Zudem wird die Fahrbahn erneuert. Die Arbeiten starten am 4. Oktober. Bis zum Sommer 2017 soll alles fertig sein.

Berthelsdorf/Stützwand: Die Bauarbeiten an der Stützwand an der K8232 werden in wenigen Tagen abgeschlossen.

Eulendorf/Brückenbau: Der Bau einer neuen Brücke in dem Hainichener Ortsteil läuft laut Kreisbehörde planmäßig. Bis April 2017 soll der Neubau fertig sein.

Goßberg/Ersatzneubau: Der Neubau der Brücke ist eines der Großprojekte des Kreises. Weil die Planungen aufwendig sind, wurde aus einem Baustart in diesem Jahr nichts. Stattdessen plant man mit einem Start im Frühjahr 2017.