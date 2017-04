Talsperre Kriebstein: Die Sensation

Vor 90 Jahren begann der Bau der Talsperre Kriebstein. Es war ein abenteuerliches Unterfangen. Heute zeigt ein 42-Jähriger diese Geschichte im Internet - und freut sich über fünfstellige Klickzahlen.

Von Ute Krebs

erschienen am 27.04.2017



Es ist in den Fluten verschwunden, das Fundament, das nach dem Abriss der Lauenhainer Mühle im Erdreich verblieben war. Eine Pappenfabrik war die Mühle dereinst, und als Gaststätte ein beliebtes Ausflugsziel vor allem der Mittweidaer Studenten. Wo sie einst stand, fahren heute Ausflugsschiffe ihre Runden: von Kriebstein nach Lauenhain und wieder zurück. Matthias Löwe schaut seine Karten durch und zeigt auf die älteste in seinem Bestand. Sie zeigt die Mühle von 1885. "Eine Rarität", sagt der Waldheimer Sammler. Auch jetzt fahren die Schiffe auf der Talsperre Kriebstein wieder. Ostern war die offizielle Saisoneröffnung. Und morgen beginnt dort ein dreitägiges Frühlingsfest. Es wird Tausende anziehen.

Vor 90 Jahren begann der Bau der Talsperre Kriebstein, die in der Nähe Mittweidas liegt. Ein kleines Jubiläum also. Matthias Löwe nimmt das erste Album vom Stapel, blättert darin. An die 900 Aufnahmen, historische Fotos und Ansichtskarten besitzt der 42-Jährige, die die grandiose Geschichte des Talsperrenbaus dokumentieren. Mit all diesen Aufnahmen sowie mit den Büchern, Prospekten und Broschüren, die Löwe zu Kriebstein zusammentrug, hat er 2006 eine Internetseite erstellt, sie bis heute ständig aktualisiert und erweitert. "Das ist mein eigenes kleines Privatmuseum, ich will meine Sammlung nicht im stillen Kämmerlein aufbewahren, sondern zeigen. Das kann ich übers Netz am besten." Dass er auf großes Interesse stößt, beweisen die bisher über 27.000 Klicks auf www.talsperre-kriebstein.com.

Bummeln wir durch Löwes visuelles Museum. Da sind Fotos der Mühle, des idyllischen Flusslaufes der Zschopau, der drei kleinen Inseln darin, auf einer standen sogar Hütten zum Übernachten. Bereits 1909 entstand der Plan, die Wasserkräfte der Zschopau für den Menschen zu nutzen, denn es gab einen hohen Bedarf an elektrischer Energie. Und gerade der Flussabschnitt zwischen der Weißenthaler Spinnerei bis zur Burg Kriebstein war ideal: Keine Siedlungen am Fluss, und diese 9,4 Kilometer lange Talstrecke wies fast 30 Meter Gefälle auf.

Es folgen Bilder vom ersten Spatenstich, von Waldrodungen, dem Aufbau von Baubaracken, dem Verlegen von Gleisen. 1927 startete dieses bislang größte Bauvorhaben der Region, unvorstellbar war der Kraftaufwand: Mit Hacke und Spaten, Schaufel und Fäustel trugen die Arbeiter das Erdreich und das Gestein ab. In Schubkarren, kleinen Feldbahn-Loren, von einer Lok gezogen, wurde der Abraum abgefahren. In Spitzenzeiten waren über 600 Arbeitskräfte im Einsatz, zumeist wurde durchgehend in drei Schichten gearbeitet. Da die Talsperrenmauer an der Sohle 21 Meter breit sein sollte, mussten etwa 40.000 Kubikmeter Erdreich und Lockergestein sowie über 80.000 Kubikmeter hartes Felsgestein abgesprengt und abtransportiert werden.

Auf Löwes Bildern kann der Betrachter verfolgen, wie es damals vorwärts ging. "Es soll in dieser Zeit einen Waldheimer Fotografen gegeben haben, der jeden Tag ein Foto vom Bau der Talsperre gemacht hat", weiß er. 82.000 Kubikmeter Beton wurden in der Mauer verbaut. Sie wurde als erste ihrer Art in Deutschland in Gussbeton ausgeführt. Es gibt alte Schwarz-Weiß-Aufnahmen, da fließt die Zschopau schon durch ein enges betoniertes Bett, während rechts und links die Staumauer in die Höhe wächst. Anfang 1929 ist die Mauer geschlossen. Ende des Jahres konnte dann das Wasser der Zschopau gestaut werden. Meter um Meter kam es der Staudammkrone näher und staute sich immer weiter zurück. Das romantische Flusstal, das bis dahin nur Wanderer oder Angler angelockt hatte, wurde zu einem bis zu 22 Meter tiefen und an seiner breitesten Stelle etwa 300 Meter breitem mächtigen Gewässer.

"Für die Menschen war das damals eine Sensation", erzählt Matthias Löwe. Er hat es in seinen Broschüren nachgelesen, seine Bilder und Ansichtskarten beweisen es. Schon im Frühjahr 1930 eröffnete in Sichtweite der Staumauer das "Sporthotel". Es gibt unglaubliche Fotos von übervollen Parkplätzen. In einer Publikation der "Freien Presse" zur Geschichte der Talsperre ist von 350.000 Menschen die Rede, die vom 1. April bis zum 1. September 1931 das damals größte Bauwerk seiner Art in Sachsen besucht haben. Über 600 Autobusse, mehr als 18.000 Pkw und Tausende Motorräder wurden gezählt. Allein zu Pfingsten 1931 waren es 47.000 Besucher.