Unterricht gekÃ¼rzt: Gymnasien suchen Lehrer

Unterricht gekürzt: Gymnasien suchen Lehrer

In Mittweida werden seit Wochen weniger Stunden in Chemie erteilt, als im Lehrplan vorgeschrieben sind. Erst ab Montag soll ein neuer Lehrer die Lücke schließen. Auch an anderen Schulen der Region gibt es Engpässe.

Von Franziska Pester

erschienen am 22.09.2016



Mittweida/Frankenberg. Aufregung bei Eltern und Schülern des Mittweidaer Gymnasiums: Weil eine Lehrerin in Rente gegangen ist, kann der Chemie-Unterricht in der neunten und zehnten Klasse seit Beginn des Schuljahres nicht mehr vollständig gehalten werden. Statt zwei Stunden pro Woche werden die Schüler in dem Fach derzeit nur noch eine Stunde in der Woche unterricht. Weil dadurch Lehrstoff versäumt wird, soll Eltern bei einem Elternabend davon abgeraten worden sein, ihre Kinder einen Leistungskurs in Chemie belegen zu lassen. Das berichten Mittweidaer Stadträte und die Landtagsabgeordnete der AfD, Andrea Kersten. Doch nicht nur in Mittweida fallen Stunden aus. Auch andere Gymnasien der Region verzeichnen Engpässe.

Wie die sächsische Bildungsagentur auf Nachfrage der "Freien Presse" bestätigte, fehlen am Frankenberger Martin-Luther-Gymnasium und am Bernhard-von-Cotta-Gymnasium in Brand-Erbisdorf Lehrer. In Frankenberg können laut Agentursprecher Lutz Steinert momentan drei Stunden Kunst, zwei Stunden Geografie und vier Stunden Technik/Computer pro Woche nicht abgedeckt werden. In Brand-Erbisdorf fehlt Personal für vier Stunden Gemeinschaftskunde. Die Lücken sollen geschlossen werden: "Für beide Gymnasien ist jeweils die Einstellung einer Lehrkraft vorgesehen", so Steinert. Doch die Bildungsagentur schreibt schon die nächsten freien Stellen aus. In Frankenberg wird laut dem Sprecher ein Ethik-Lehrer gesucht, und in Brand-Erbisdorf braucht man einen Englisch-Lehrer. Ausgebildete Lehrkräfte könnten sich bewerben, so Steinert.

Die Bedingungen an den drei Gymnasien bezeichnet der Vorsitzende des mittelsächsischen Kreis-elternrates, Peter Lorenz, als nicht hinnehm- und auch nicht zumutbar. "Die Schüler haben ein Anrecht auf gute Bildung und darauf, dass genug Lehrer da sind", sagte er. Der Lehrermangel sei an allen Schularten zu spüren. "Das Problem war abzusehen und wird noch größer. Man weiß schon lange, wie viele Lehrer jetzt und in den nächsten Jahren in Rente gehen", so Lorenz. Er fordert von der Landesregierung, die Bedingungen, unter denen Lehrer in Sachsen arbeiten, zu verbessern.

Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, veranstaltet die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft laut Lorenz am 29. September einen Aktionstag an sächsischen Schulen. Auch das Mittweidaer Gymnasium und das Gymnasium in Brand-Erbisdorf würden sich beteiligen. Schüler, Eltern und Lehrer sind aufgerufen, mit zu einer Kundgebung vor dem Landtag in Dresden zu fahren.

Am Mittweidaer Gymnasium wird am Montag ein neuer Chemie-Lehrer seinen Dienst antreten. Mit ihm hat die Schule dann drei Lehrer für dieses Fach. Schulleiter Gerd Becker ist optimistisch, dass die Schüler den versäumten Stoff aufholen. "Ich gehe davon aus, dass es gelingt, den Stoff vollumfänglich zu vermitteln", sagte er. Dann sei der Wechsel der Zehner in die Oberstufe und eventuell in einen Leistungskurs Chemie kein Problem. "Den Eltern ist auch nicht abgeraten worden, dass ihre Kinder den Kurs wählen. Die Klassenlehrer haben nur gesagt, dass es schwer werden könnte, wenn kein Ersatz für den Chemie-Unterricht gefunden werden würde. Aber das ist jetzt nicht der Fall", so Becker.