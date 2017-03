Vermisste 15-Jährige aus Mittweida wieder da

erschienen am 15.03.2017



Mittweida. Eine seit gut einer Woche vermisste 15-Jährige ist am Dienstagabend wohlbehalten in einer Mittweidaer Wohnung aufgefunden worden. Das Mädchen wurde den Erziehungsberechtigten übergeben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. (fp)