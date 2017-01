Vermisste Hündin ist tot

erschienen am 06.01.2017



Sachsenburg. Die von ihrem Besitzer in Sachsenburg vermisste Berner Sennenhündin Püschti ist tot. Das Tier wurde am Freitag an den Bahngleisen zwischen Gersdorf und Falkenau aufgefunden. Laut Besitzer Rainer Rostock wurde Püschti von einem Zug überfahren. Die Hündin war am Silvestertag aus dem Grundstück von Rostock in Sachsenburg ausgebüxt - vermutlich, weil ein Böllerknall sie erschreckt hatte. Seitdem wurde sie gesucht. Rostock war am Freitag die Bahnstrecke abgefahren, nachdem sich jemand gemeldet hatte, der die vier Jahre alte Hündin dort gesehen hatte. Rostock hatte Püschti als Welpen bekommen. (ug)