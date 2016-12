Volksfeste: Ein teures Vergnügen

In der Bilanz des Altmittweidaer Erntedankfests steht ein Minus von rund 21.800 Euro. Auch andere Städte mussten für ihre Feste dieses Jahr Geld zuschießen, weil die Einnahmen die Kosten bei Weiten nicht deckten - Geld, das am Ende von den Steuerzahlern kommt.

Von Franziska Pester

erschienen am 15.12.2016



Altmittweida. Regen von Freitagabend bis Montagfrüh - schlechtes Wetter hat das Programm des Altmittweidaer Erntedankfests in diesem Sommer vermasselt. Statt der erhofften 8000 Besucher kamen nur reichlich 3300. In der jetzt vorgelegten Bilanz der Einnahmen klafft dadurch ein Minus, das die Gemeinde ausgleichen muss. Doch der Zuschuss aus öffentlicher Kasse ist offenbar keine Ausnahme: Dass auch gut besuchte Volksfeste Städte und Gemeinden teuer zu stehen kommen, zeigt der Vergleich.

In Altmittweida haben die Veranstaltungsagentur und die Verwaltung damit gerechnet, rund 55.100 Euro einzunehmen. Dem gegenüber standen Ausgaben für Organisation und Ablauf des Fests von 55.600 Euro. Wäre alles nach Plan gelaufen, hätten die Einnahmen die Ausgaben also nahezu gedeckt. Weil aber rund 4700 Besucher weniger kamen als erwartet, wurden nur 33.752 Euro eingenommen. Denn die größten Verluste wurden bei den Eintrittsgebühren gemacht: Statt erwarteter 30.000 Euro waren in der Kasse am Sonntagabend nur 12.454 Euro. Insgesamt beträgt das Minus in der Bilanz des Erntedankfests rund 21.800 Euro. "Dieses Jahr hat es uns wirklich getroffen. Aber angesichts des Wetters können wir mit der Besucheranzahl noch zufrieden sein. Wir hatten es noch schlimmer erwartet", sagte Altmittweidas Bürgermeister Jens-Uwe Miether (parteilos). Das Erntedankfest sei jedes Jahr ein Zuschussgeschäft, wenn auch nicht in so großem Umfang. "Gewinn werden wir nie erzielen", so Miether.

Beim Mittweidaer Altstadtfest strahlte in diesem Jahr die Sonne. Laut Stadtsprecherin Francis Pohl kamen an den drei Tagen 12.000 Besucher. Für Organisation und Durchführung des Fests gab die Stadt rund 126.700 Euro aus. "Da die Einnahmen nur ein knappes Drittel der Gesamtausgaben deckelten, musste die Stadt die verbliebene Summe zuschießen", so Pohl.

Beim Freiberger Bergstadtfest wurden die Besucher nicht einzeln gezählt. Die Stadt geht aber laut Oberbürgermeister Sven Krüger davon aus, dass mehr als 100.000 Gäste da waren. Die Veranstaltung schlug mit rund 295.000 Euro teuer zu Buche. Aus Standgebühren, Ticketverkäufen und Geldern von Sponsoren hat Freiberg laut Krüger aber auch 292.894 Euro eingenommen. "Ohne die tatkräftige Unterstützung von Förderern und Sponsoren wäre ein Fest in dieser Größenordnung nicht mehr durchführbar", so der OB.

Auch beim Tag der Sachsen, der dieses Jahr in Limbach-Oberfrohna gefeiert wurde, blieb unterm Strich ein Minus. Um die Veranstaltung stemmen zu können, waren 2,1 Millionen Euro notwendig, teilte die Stadt mit. Die Einnahmen summierten sich auf rund 900.000 Euro. Das Defizit, das mit Geldern, die letztendlich von den Steuerzahlern kommen, beglichen werden musste, betrug 1,2 Millionen Euro. (mit jop)