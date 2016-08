Vollsperrung: Arbeiten im Verzug

erschienen am 26.08.2016



Mittweida. Die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung der Staatsstraße 201 zwischen Rossau und Mittweida dauern länger als geplant. Nach Angaben der Landesstraßenbaubehörde (Lasuv) wird die seit Mitte Juli voll gesperrte Trasse voraussichtlich erst am 16. September wieder für den Verkehr frei gegeben. Zwei Teilabschnitte der rund vier Kilometer langen Baustelle seien zwar schon fast fertig, doch beim mittleren, dritten Abschnitt sei man wegen tagelangen Regenwetters in Verzug geraten. Ursprünglich sollten die Arbeiten am Sonntag beendet werden. (jl)