Waldheimer Straße: Bau wohl erst ab 2018

erschienen am 22.11.2016



Mittweida . Die Waldheimer Straße in Mittweida wird voraussichtlich erst 2018 saniert. Das gab Dirk Schlimper, Leiter des Referats Straße im Landratsamt Mittelsachsen, bei der Sitzung des Technik- und Umweltausschusses des Kreistages bekannt. Die Fahrbahn der Straße ist seit August 2013 auf einer Länge von mehreren Metern eingeengt, da der Hang abzurutschen droht. Autofahrer müssen auf dem betroffenen Stück den entgegenkommenden Verkehr durchlassen, bevor sie an der Absperrung vorbeifahren können.

Die Sanierung der Waldheimer Straße sollte ursprünglich in diesem Jahr beginnen. "Auf Grund der Nähe der Straße zu einem Fauna-Flora-Habitat-Gebiet, muss ein Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden", heißt es vonseiten der Kreisbehörde. Auch zum Bau eines Fußweges gebe es noch Abstimmungsbedarf mit der Mittweidaer Stadtverwaltung. Laut Schlimper ist daher mit einem Bau vor 2018 nicht zu rechnen. (fpe)