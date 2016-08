Wanderwege-"TÃ¼v" fÃ¼r Kriebsteiner Pfade

Wanderwege-"Tüv" für Kriebsteiner Pfade

Während Einwohner den Zustand der Wege allgemein als schlecht einschätzen, widerspricht der Wegewart an der Talsperre der Generalkritik. Doch auch die Gemeinde erkennt Handlungsbedarf.

Von Robin Seidler und Jan Leißner

erschienen am 26.08.2016



Kriebstein. Bei einer nicht repräsentativen Umfrage der "Freien Presse" zur Lebensqualität in ihrer Gemeinde haben Kriebsteiner Einwohner unter anderem angegeben, dass die Wanderwege rund um die Talsperre in einem schlechten Zustand seien. Mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmer erteilte dem Wander- und Radwegenetz überwiegend schlechte Noten.

Der Kriebsteiner Bürgermeisterin Maria Euchler ist die Kritik von Wanderfreunden bekannt. "Vor Jahren wurden die Wege noch durch ABM-Kräfte in Schuss gebracht, aber jetzt fehlen Schilder, Bänke und Geländer", sagt die Rathauschefin. Nun will Euchler eine Arbeitsgruppe ins Leben rufen, die nach einem Kriterienkatalog die Wander- und Radwege bewerten soll. Das Ergebnis soll dann Basis für die Entscheidung sein, an welchen Stellen in den nächsten zwei Jahren Geld - auch Fördermittel - in Wege fließen soll.

So schlecht, wie es die Umfrage-Ergebnisse vermuten lassen, scheinen die Wanderwege jedoch nicht zu sein. Zumindest kann der Wanderwegewart des Zweckverbandes der Talsperre, Marco Augustin, die Kritik der Kriebsteiner nicht nachvollziehen. "Alle Wanderer, denen ich begegnet bin, haben unsere Wege gelobt und waren zufrieden", sagt er. Der 54-Jährige ist an der Talsperre der Hauptverantwortliche für das Wegenetz. Diese Pfade erstrecken sich von Kriebstein bis Mittweida. Gut 50 Kilometer Strecke entlang beider Ufer der Zschopau pflegt Augustin: "Man muss bei aller Kritik differenzieren - man geht hier nicht spazieren, sondern wandern!"

Ein Problem für Augustin sind dagegen die versperrten Wanderwege in den Wäldern, bei denen auch er machtlos sei - so zum Beispiel auf dem Fabrikweg bei Tanneberg. Das dortige Waldstück wird unter anderem privat genutzt. Durch Holzeinschlag wurde es windanfällig, sodass nun viele Stämme auf dem Wanderweg liegen. "Da das Stück Privatgelände ist, können wir die Stämme nicht entfernen", so Augustin. Immerhin seien die gut 30 Stämme inzwischen von ihren Ästen getrennt worden - für Augustin ein Hoffnungsschimmer, dass der Weg bald geräumt werden könnte. Auch die aus den Eigentumsverhältnissen erwachsenen Probleme sind der Bürgermeisterin bekannt. Die Gemeinde habe eine Ebene gefunden, auf der mit den privaten Waldbesitzern kommuniziert werden könne.

Derweil findet es das Touristen-Ehepaar Sabine und Thomas Nagrodzki aus Esslingen bei Stuttgart erstaunlich, dass Wanderwegewart Augustin die Wege um die Talsperre fast allein in Schuss hält. "Bei uns in der Schwäbischen Alb kümmern sich größtenteils Heimat- und Verschönerungsvereine aus den einzelnen Dörfern darum. Wir sind das zweite Mal an der Talsperre und haben seit unserem letzten Besuch schon wieder Veränderungen erkannt. Zum Beispiel die neuen Schilder, dass die Wege nicht für Fahrrad- und Rollstuhlfahrer geeignet sind", sagte Sabine Nagrodzki.

Sie scheinen nötig. So musste Augustin einen Rollstuhlfahrer aus dem Gelände zurück auf sicheres Terrain bringen. Für Rollstühle oder auch Kinderwagen sind die Wanderwege nicht geeignet. Dass teilweise auch größere Steine oder Wurzeln auf den Wegen empor ragen, gehört für den Wegewart naturgemäß zum Wanderweg dazu. Viele Dinge, die durch ABM-Kräfte bis etwa zum Jahr 2000 gebaut wurden - wie etwa Geländer - seien teilweise bewusst wieder entfernt worden, um den Charakter der Wege zu erhalten. "Bei einigen Stellen bessern wir immer wieder nach", so Augustin.