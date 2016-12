Was der Landwirt zur Distelplage im Dorf sagt

Im Rossauer Ortsteil Weinsdorf erregt ein stillgelegtes Feld seit Wochen die Gemüter, beschäftigt gar Politiker und Behörden von Dresden bis Brüssel. Doch der Besitzer der Fläche versteht die ganze Aufregung nicht.

Von Jan Leißner

erschienen am 06.12.2016



Weinsdorf. Dass ausgerechnet sein vor zwei Jahren stillgelegtes Feld nahe Weinsdorf einmal solche Popularität erlangt, hätte sich Dietmar Feßler nicht träumen lassen. Seit Wochen ist die 26,5 Hektar große Fläche des Landwirts nicht nur Ortsgespräch, sondern Gegenstand von Anfragen bei Behörden und Politikern - vom Rossauer Bürgermeister bis zum mittelsächsischen Europa-Abgeordneten Peter Jahr - und Gegenstand von Berichten der "Freien Presse". Das Sächsische Umweltministerium soll jetzt eine Stellungnahme zu einer Petition des Heimatvereins von Weinsdorf abgeben.

"Dabei mache ich nichts Verbotenes", sagt Feßler. Was war geschehen? Von besagtem Feld Feßlers gehe eine Distelsamenplage aus, unter der die Ansehnlichkeit des Orts leide. So hat es zumindest der Vizechef des Heimatvereins, Gerd Priegent, beschrieben. "Wolkenweise" seien die Distelsamen im Sommer auf private Grundstücke niedergegangen. Auch der Rossauer Bauhof werde auf Trab gehalten, um die Distel-Verbreitung einzudämmern. So wandte sich auch Rossaus Bürgermeister Dietmar Gottwald schon an das zuständige Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Der Heimatverein fordert in seiner Petition gar einen Abbruch des von Freistaat und EU geförderten Stilllegungsprogramms, welches Feßler für sein Feld in Anspruch nimmt.

Der Weinsdorfer Landwirt dagegen sieht sich in der Sache zu Unrecht an den Pranger gestellt. Schließlich beteilige er sich mit der Stilllegung der Fläche nur an einem sogenannten Greening-Programm, wonach das Ackerland für fünf Jahre in eine Naturschutzbrache umgewandelt wird, also seinerseits dort kein Eingriff zulässig ist. Dafür bekomme er Fördermittel, konkret 607 Euro pro Hektar und Jahr. Im Vergleich zum Getreideanbau auf besagtem Feld würde dies aber nur etwa 85 Prozent der möglichen Erlöse ausmachen. Mit einer Bewirtschaftung würde er also mehr Geld verdienen. Und ganz freiwillig beteilige er sich nicht am Greening-Programm: "Jeder Landwirt, der wie ich mehr als 15 Hektar besitzt, muss mindestens fünf Prozent seiner Fläche stilllegen", sagt Feßler. Selbst bei einem eventuellen Abbruch der Maßnahme in Weinsdorf müsste er so weiterhin zwei Hektar stilllegen.

Wie das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie bestätigte, verpflichte sich der Landwirt mit der Teilnahme am Greening-Programm, die Bewirtschaftung der betreffenden Fläche für fünf Jahre zu unterbrechen. Nur alle zwei Jahre dürfe er zwischen dem 16. September und 15. Februar auf der Brache mulchen, was er zuletzt in diesem Jahr tat. Mit der Stilllegung wollte Feßler nach eigenen Worten etwas für den Naturschutz tun, und den Acker im Sinne einer besseren Bodenqualität ruhen lassen. Hier pflichtet ihm das Landesamt bei: Laut Sprecherin Karin Bernhardt würden so wichtige Lebensräume für bestimmte Tierarten geschaffen.

Dass es in Weinsdorf deshalb nun ein Distel-Problem gebe, kann Feßler selbst so nicht erkennen. "Die Distelpflanzen sind zwar im zweiten Jahr der Stilllegung gewachsen, aber das betrifft höchstens ein Drittel des Feldes", sagt der Weinsdorfer, Landwirt. Diese Folge sei auch nicht ausgeschlossen, wenn er sich für die sogenannte Ansaat-Variante(Blühmischungen darunter für Kleepflanzen werden vor der Stilllegung ausgebracht) entschieden hätte. "Das habe ich auf einem anderen Feld bei Ringethal gemacht und auch dort sind im zweiten Jahr Disteln aufgetreten", sagt Feßler. Zudem wäre die Ansaat in Weinsdorf für ihn mit Kosten von rund 5000 Euro verbunden gewesen. Und so wachse nun auf dem Feld in Weinsdorf, was will - eben auch Disteln.

Bei einem Abbruch der Maßnahme in Weinsdorf, wie jetzt vom Heimatverein gefordert, ist aus Sicht von Feßler der ökologische Nutzen verpufft. Laut Landesamt-Sprecherin Bernhardt sei dies auch nur aus "zwingenden naturschutzfachlichen Gründen" möglich. So habe ihr Amt auch bei der Gemeinde um Verständnis für die Naturschutzmaßnahme geworben. Und Feßler? "Ich würde dem Bauhof bei der Bekämpfung von Disteln helfen, wenn es einen Bedarf dafür gäbe."