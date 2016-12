"Wenn jeder Mittweidaer einen Euro gibt, wäre viel erreicht"

Der Betreiber der Facebook-Seite "Mein Mittweede" spendet für den Kauf eines neuen Busses, der als "Freizeit-Franz" durch die Region rollen soll. Und er appelliert an die Fans der Seite.

Von Franziska Pester

erschienen am 24.12.2016



Mittweida. Matthias Dittrich weiß, wie die Mittweidaer ticken. Als Betreiber der Facebook-Seite "Mein Mittweede" ist er bei Diskussionen rund um die Stadt mittendrin, moderiert, ordnet ein, kommentiert. Ein Thema liegt ihm derzeit besonders am Herzen: der Spielebus "Freizeit-Franz" des Mittweidaer Vereins Erucula. Damit es das Angebot der mobilen Kinder- und Jugendarbeit auch in Zukunft noch gibt, unterstützt der 55-Jährige die Spendenaktion des "Freie Presse"-Hilfsvereins "Leser helfen".

"Ich finde es gut, dass es den 'Freizeit-Franz' gibt. Auch bei den Mittweidaern findet der Bus Zuspruch. Wenn es ihn nicht mehr geben würde, wäre wieder ein Angebot für Kinder weg", sagt Dittrich. Dabei denke er auch an seine beiden Enkel. Da der blaue Bus, der regelmäßig rund 20 Dörfer der Region besucht und so jährlich bis zu 8000 Kinder erreicht, schon 24 Jahre alt ist, braucht der Erucula-Verein perspektivisch ein neues Fahrzeug. Für dessen Anschaffung sammelt die "Freie Presse" Spenden. Bisher sind 8700 Euro zusammengekommen. Matthias Dittrich unterstützt die Aktion mit 30 Euro und verbindet seine Spende mit einem Appell: "Wenn jeder der knapp 15.000 Mittweidaer einen Euro gibt, wäre viel erreicht", sagt er.

Spendenkonto Auch Sie können das Leser-helfen-Projekt "Franz" der "Freien Presse" unterstützen: Spendenkonto: Verein Leser helfen, Volksbank Chemnitz, IBAN: DE 4787 0962 1402 2442 2440, BIC: GENODEF1CH1, Kennwort: "Franz".

