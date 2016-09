"Wir haben uns immer gegrÃ¼ÃŸt"

"Wir haben uns immer gegrüßt"

In Hainichen und gestern auch in Mittweida sind Stolpersteine verlegt worden - Sie sollen an Opfer des Nazi-Regimes erinnern - Es gibt wenige Zeitzeugen, die die damals Verfolgten noch kennen

Von Uwe Lemke

erschienen am 22.09.2016



Hainichen. Ein ungewohnt großer Menschenauflauf vor dem Haus an der Hainichener Goethestraße 42 hat auch Johannes Fischer aus dem Nachbarhaus neugierig gemacht. Der 94-Jährige ist extra vor die Tür gekommen, verfolgt interessiert, wie der Kölner Bildhauer Gunter Demnig den Stein mit der kleinen Messingtafel in den Fußweg einsetzt und lauscht den Reden der Offiziellen. "Ich kannte die Frau, ich war damals 15 oder 16 Jahre alt. Wir haben uns immer freundlich gegrüßt", erinnert sich Johannes Fischer.

Die Hainichener Goethestraße 42 ist seit dieser Woche eine besonders interessante Adresse für die Geschichtsforschung und für das Gedenken an die Nazi-Opfer. In dem Haus wohnte die Jüdin Sophie Albrecht, geborene Baumann. Sie floh 1939 vor den Nazis nach Ungarn und starb am 29. Juni 1944 an den Folgen der Flucht in Budapest. "Es war nicht einfach, über diese Frau etwas herauszufinden", sagt Jürgen Nitsche, der als promovierter Historiker bereits die Biografien zahlreicher Nazi-Opfer und die Adressen ihrer letzten Wohnstätten erforscht hat. Bei jeder denkwürdigen Verlegung eines Stolpersteins ruft er die Lebensläufe noch einmal wach.

Johannes Fischers Augen strahlen, als er sich an eine Begebenheit, die er mit dem Ehemann von Sophie Albrecht hatte, erinnert. Dr. Anton Albrecht war seinerzeit Exportleiter in den Hainichener Framo-Werken. "Ich war dort gerade Lehrling", erzählt der 94-Jährige. "Ich lief ziemlich schnell den Gang entlang und ließ aus Versehen meinen Stift fallen. Dr. Albrecht hob ihn auf und gab ihn mir zurück mit den Worten 'Eile mit Weile'. Diesen Spruch hab' ich mir bis heute gemerkt."

Das Haus, in dem einst Sophie Albrecht wohnte, gehört mittlerweile Waltraut Paetzel. Die Seniorin, die 1928 in Berthelsdorf geboren wurde, lebt seit 1953 dort. "Eine persönliche Beziehung zu Sophie Albrecht habe ich nicht, aber ich interessiere mich sehr für ihre Biografie", sagt sie. Der golden schimmernde Stolperstein, der nun vor ihrem Haus im Fußweg einbetoniert ist, wird nicht nur sie, sondern auch viele andere, die dort vorbeilaufen, an das Schicksal dieser jüdischen Frau und ihrer Familie erinnern.

Seit dieser Woche gibt es aber noch einen zweiten Stolperstein in Hainichen - vor dem Haus Poststraße 11. Mit ihm wird an die Wohnstätte des katholischen Pfarrvikars Joseph Schwarz erinnert. Er war von den Nationalsozialisten in Sachsenburg in Schutzhaft genommen worden, wurde misshandelt, gefoltert und starb am 20. Juni 1943 in Dresden. Hans-Peter Künzl, der im Nachbarhaus, in der Nummer 9, wohnt, schaut interessiert zu, wie auch an dieser Stelle im Fußweg ein Stolperstein durch den Künstler mit dem markanten Hut eingemauert wird. "Ich erinnere mich, dass ich als Kind diesen Namen auf einem Denkmal am Bahnhof gelesen habe", sagt Hans-Peter Künzl.

Das Denkmal steht inzwischen am alten Friedhof und der Name Joseph Schwarz nun auch auf einem Stolperstein. "Ich freue mich, dass jetzt auch Hainichen Teil des größten Flächendenkmals mit 16.000 Steinen in 21 Ländern ist", sagt Ralf Schreiber, der Vorsitzende der Initiative für Demokratie. Hainichens Bürgermeister-Stellvertreter Jan Held fordert, diesen Stein als sichtbares Zeichen der Mahnung und Erinnerung zu verstehen. Was vor 70 Jahren undenkbar schien, sei heute selbstverständlich. "Gerade wir Deutschen haben eine große Verpflichtung."