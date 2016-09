Wohnungsbrand in Mittweida

erschienen am 06.09.2016



Mittweida. Ein Feuerwehreinsatz hat heute gegen 10 Uhr die Mittweidaer in Aufregung versetzt. Nach einem K├╝chenbrand im Neubaugebiet musste die Mieterin zur Sicherheit in das Krankenhaus gebracht werden, es blieb der Verdacht auf Rauchgasvergiftung. Das schnelle Eingreifen eines Nachbarn und das Zutun der Feuerwehr verhinderten wohl Schlimmeres, es blieb bei geringem Sachschaden.

"Wir wurden 10.04 Uhr alarmiert, gemeldet wurde ein Wohnungsbrand in der Lauenhainer Stra├če 34", erkl├Ąrte Mittweidas Wehrleiter Ren├ę Schr├Âter. Vier Fahrtzeugen mit 20 Feuerwehrleuten sowie zwei Autos des Rettungsdienstes und die Polizei r├╝ckten aus. Die Sirenen sorgten f├╝r Verwirrung in der Stadt, weil es derzeit eine gr├Â├čere Umleitung gibt. "Vor Ort mussten wir gar nicht mehr viel machen", erl├Ąuterte Schr├Âter. "Die Mieterin hatte einen Kuchen im Ofen und wollte wohl die Temperatur einstellen. Dabei hat sie aber die Herdplatte eingeschaltet, auf der ein Wasserkocher stand. Das Plastik schmolz und entz├╝ndete sich. Der Nachbar konnte zum Gl├╝ck mit einer Decke die Flammen ersticken."

Die Feuerwehr musste die Wohnung jedoch bel├╝ften, die angebrannten Sachen nach drau├čen bringen. Mit einer W├Ąrmebildkamera wurde zudem nach m├Âglichen anderen Glutnestern gesucht. "Wir gehen davon aus, dass die Frau in ihre Wohnung zur├╝ck kann", sagte Schr├Âter. "Die K├╝che muss sicher neu gestrichen werden, der Herd ist vermutlich auch hin├╝ber." Dagegen sei der Pflaumenkuchen noch komplett unversehrt. (fa)