Wunsch: Ein Radweg, der verbindet

Kleinstadt oder Dorf? Wo lebt es sich besser? Die "Freie Presse" hat in einer Umfrage versucht, das herauszufinden. Die Antwort ist nicht leicht, denn die Bedürfnisse sind ganz verschieden.

Von Ute George

erschienen am 19.11.2016



Hainichen/Striegistal. Wie groß mitunter die Unterschiede beim Leben in einer Kleinstadt und in einer ländlichen Großgemeinde sind, hat die nichtrepräsentative Umfrage der "Freien Presse" gezeigt. 6800 Fragebögen wurden an die Bewohner in Hainichen und Striegistal verteilt, um herauszufinden, wo der Schuh drückt oder wo es gut läuft. Über 80Prozent der Bürger, die den Bogen zurückgesandt haben, schätzen die Lebensqualität im Wohnort überwiegend gut beziehungsweise befriedigend ein. Die Ergebnisse der Befragung liegen jetzt vor:

Familienfreundlichkeit: Die meisten der Befragten halten die Zahl der Kinder-Betreuungsplätze im Ort und der Spielplätze für ausreichend. Vor allem in der Gemeinde Striegistal gab es fast durchweg gute Noten. Allerdings bemängelten auch einige, dass es im Ortsteil Dittersdorf keine Spielmöglichkeiten für Kinder gebe. Auch in Hainichen gibt es kaum Klagen über die Zahl der Betreuungsplätze. Dafür wurde öfter der Zustand der Spielplätze nur mit einem "Befriedigend" bewertet.

Freizeitmöglichkeiten: In einem Punkt sind sich die Striegistaler und Hainichener einig: Der geplante Striegistalradweg muss kommen. 81Prozent sprachen sich dafür aus. In der Bewertung zu den Gastronomieangeboten im Ort gaben nur 21Prozentein "Sehr gut" oder "Gut". Vor allem die Hainichener bemängelten, dass ein Café fehle. Kritik von den Striegistalern gab es vor allem bei den Angeboten für Jugendliche. Die Hainichener wünschen sich mehr Kulturangebote.

Gesundheitsvorsorge: Der Ärztemangel in Hainichen, der trotz Bemühungen von Stadt und Sächsischer Ärztekammer, immer noch besteht, schlägt sich sehr stark in der Umfrage nieder, denn davon sind auch viele Striegistaler betroffen. Während die hausärztliche Versorgung in beiden Orten noch von immerhin 33 Prozent der Teilnehmer mit "Gut" oder "Überwiegend gut" benotet wurde, gab es für die Versorgung mit Fachärzten meist sehr schlechte Noten. Mehr als die Hälfte der Befragten schätzte die Situation als schlecht ein, knapp 30 Prozent gab nur ein "Befriedigend".

Arbeitsumfeld: Laut Umfrage scheinen die Arbeitgeber in der Region nicht sehr familienfreundlich zu sein. Zumindest haben nur 12 Prozent der Teilnehmer diesen Punkt mit "Überwiegend gut" bewertet. Allerdings haben auch mehr als 50Prozent gar keine Angaben gemacht, da viele Befragten schon im Rentenalter sind. Zum Angebot an attraktiven Arbeitsplätzen in der Region gab es von 30 Prozent der Teilnehmer nur ein "Befriedigend".

Handel und Versorgung: Hier ist die Kleinstadt Hainichen klar im Vorteil, da doch viele Geschäfte auch für ältere Leute fußläufig erreichbar sind. Die meisten sind mit der Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs in Hainichen zufrieden. Alternativ fahren die Bürger zum Einkaufen nach Frankenberg, Chemnitz, Freiberg und Mittweida oder nutzen das Internet. Anders sieht es da schon in der Gemeinde Striegistal aus. Hier gaben die Einwohner für die Versorgungslage oft nur ein befriedigendes oder schlechtes Urteil ab. Viele, vor allem ältere Bürger wünschen sich deshalb auch mobile Einkaufsmöglichkeiten wie Bäcker- oder Fleischerwagen. Zum Einkaufen zieht es die Striegistaler vor allem nach Nossen, Hainichen, Roßwein und Döbeln.

Ordnung und Sicherheit: Die Hainichener und Striegistaler fühlen sich sicher in ihrem Ort. Die meisten der Umfrageteilnehmer gaben das an. Dennoch wünschen sich viele mehr Ordnungs- und Sicherheitspersonal von Stadt und Polizei. Das liegt vor allem daran, dass Vandalismus und sinnlose Zerstörungen an öffentlichen Orten vielen ein Dorn im Auge sind. Die Hainichener kritisieren vor allem den Vandalismus im Stadtpark, an Bänken entlang der Radwege, am Busbahnhof und an der "Elektrischen Kirche". Im Striegistal sind es die Wanderwege, die immer wieder betroffen sind, aber auch Buswartehäuschen und zum Teil Spielplätze. Die Sauberkeit und Ordnung in öffentlichen Anlagen bewertete die Mehrheit mit "Überwiegend gut", knapp 30 Prozent der Teilnehmer bewerteten diese Kategorie mit "Befriedigend".

In den kommenden zwei Wochen geht die Mittweidaer Lokalredaktion den Hinweisen und Sorgen der Umfrageteilnehmer nach. Die Artikel finden Sie täglich unter der Rubrik "Wie lebt es sich in Hainichen und Striegistal?". Gibt es ein weiteres Thema, das Ihnen am Herzen liegt? Dann schreiben Sie uns: "Freie Presse" Lokalredaktion Mittweida, Rochlitzer Straße 64, 09648 Mittweida.