Zentrumsnah wohnen im Alter: Millionen-Projekt in Mittweida

An der Mittweidaer Weberstraße will die AWO einen Wohnkomplex für Senioren bauen. Allerdings fällt dadurch ein Parkplatz weg. Deshalb wird nach Alternativen für Autofahrer gesucht.

Von Franziska Pester

erschienen am 18.05.2017



Mittweida. So lange wie möglich in den eigenen vier Wände wohnen - das ist der Wunsch vieler älterer Menschen. Doch damit rüstige Senioren auch im hohen Alter allein zurechtkommen, müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Die will die Arbeiterwohlfahrt (AWO) an der Mittweidaer Weberstraße schaffen. Dort soll ein Wohnkomplex für Senioren gebaut werden. Der Bedarf nach solchen Angeboten ist laut AWO in Mittweida groß.

Prognosen zufolge wird 2030 laut dem Geschäftsführer der AWO Südsachsen, André-Aljoscha Steiner, ein Großteil der Bürger der Stadt älter als 65 Jahre sein. Er beabsichtige dennoch nicht, ein Pflegeheim zu eröffnen. Stattdessen soll der Wohnkomplex den Senioren zentrumsnahes eigenständiges Wohnen mit therapeutischen Dienstleistungen direkt im Wohnhaus ermöglichen. "Dafür laufen Gespräche mit Ärzten und Therapeuten", so Steiner.

Für das Grundstück an der Ecke Weberstraße/Südstraße hat die AWO Südsachsen, die in Mittelsachsen, im Erzgebirgskreis, im Landkreis Zwickau und im Vogtland vertreten ist, sich nicht nur wegen der zentralen Lage am Rand der Innenstadt entschieden. In das Bauprojekt will die AWO auch die Geschichte der Stadt einfließen lassen. Denn der Neubau entsteht am Standort der alten VEB Wäsche Union. "Was sich auch in der Architektur ansatzweise widerspiegeln wird", so Steiner.

Wann mit dem Bau begonnen wird, stehe derzeit noch nicht fest. Ziel sei, dass die ersten Bewohner in drei bis vier Jahren einziehen könnten. Zur Frage, wie viel der Bau kosten wird, hält sich der AWO-Chef noch bedeckt. Die Summe werde sich aber definitiv im Millionenbereich bewegen. Das Grundstück an der Weberstraße hat die AWO der Stadt für 163.000 Euro abgekauft.

Derzeit nutzen vor allem Pendler das Areal als Parkplatz. Mehrere Dutzend Autos stehen täglich auf dem Platz, auf dem kostenfrei geparkt werden kann. Noch vor reichlich zwei Jahren hatte man in der Stadtverwaltung andere Absichten für die Fläche. Mittweidas Ex-OB Matthias Damm (CDU) hatte Anfang 2015 erklärt, dass die Fläche weiterhin als Parkplatz genutzt werden und dafür asphaltiert werden soll. Im Haushaltsplan 2015 waren dafür für das Jahr 2016 knapp 269.000 Euro vorgemerkt.

Doch diese Pläne haben sich inzwischen offenbar geändert. Der amtierende OB Ralf Schreiber (CDU) freut sich über das Projekt der AWO: "Dass Mittweida als Standort für den Neubau ausgewählt wurde, ist ein Glücksfall für die Stadt. Es ist ein hochwertiges Vorhaben, das dem Zentrum gut tut", sagte er vor den Stadträten. Er wisse aber, räumte er ein, dass die Schotterfläche gerade von Pendlern zum Parken genutzt wird.

CDU-Fraktionschef Jürgen Kitzing fragte, ob der Parkplatz durch den Verkauf der Fläche sofort wegfalle. "Wer Eigentümer eines Grundstücks ist, kann schließlich einen Zaun darum ziehen", sagte er. AWO-Chef Steiner erklärte auf Nachfrage der "Freien Presse", dass Autofahrer den Platz bis zum Baubeginn, für den noch kein Termin feststeht, weiter auf eigene Gefahr nutzen dürfen.

Da der Parkplatz perspektivisch wegfallen wird, fordert Jürgen Kitzing von der Stadt, nach alternativen Parkmöglichkeiten zu suchen und zeitnah ein bereits angekündigtes Parkplatzkonzept vorzulegen. "Wir brauchen innenstadtnahe Parkplätze", begründete der CDU-Stadtrat. OB Schreiber erklärte, dass das Konzept noch in Arbeit sei.