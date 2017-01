Zum Welttag des Schneemanns: Originelle Skulpturen gesucht

erschienen am 17.01.2017



Mittweida. Auf den Aufruf der Lokalredaktion Mittweida an die Leser, Fotos von originellen und lustigen Schnee-Skulpturen zu schicken, sind die ersten Einsendungen eingegangen. Dazu zählt der überlebensgroße, liegende Schneemann, der derzeit an der Badstraße in Frankenberg zu sehen ist. Das Prachtexemplar wurde von Familie Olbrich und deren Nachbarn auf einer Verkehrsinsel erbaut und hat offensichtlich schon einige Fans in der Facebook-Gemeinde gefunden, wo Fotos der Figur kursieren. Anlass des Aufrufs ist einer der kuriosen Aktionstage im Kalender: Seit dem Jahr 2010 wird am 18. Januar der Welttag des Schneemanns gefeiert. Er gilt als Aktionstag, mit dem unterschiedliche Ziele verfolgt werden können, einzige Bedingung: sie sollten einen Bezug zum Schneemann haben. Das Datum geht wohl auf die Form des Schneemanns zurück: Die Ziffer 8 steht symbolisch für den Schneemann und die Ziffer 1 für seinen Stock oder Besen.

Der derzeit wohl größte Handwerker-Schneemann Deutschlands hat in den vergangenen Tagen reichlich Schaulustige in den Augustusburger Ortsteil Erdmannsdorf gelockt. Dort hatte ein Zimmerermeister seinen Sohn beauftragt, den vielen Schnee vom Betriebsgelände am Bahnhof zu räumen. Dabei entstand die Idee, einen riesigen Schneemann auf dem Hof zu bauen, dessen Umfang an der dicksten Stelle 8,20 Meter entspricht.

So groß müssen die Schneefiguren nicht sein, um in die Auswahl einer Veröffentlichung in der Lokalausgabe Mittweida der "Freien Presse" zu kommen. Doch originell in der Form oder Platzierung sollten die Skulpturen sein, von denen Sie, liebe Leser, ein Foto mit einer kurzen Beschreibung an die Redaktion senden sollten: Bitte schreiben Sie uns und schicken Sie uns ein Foto an red.mittweida@freiepresse.de. (jl)