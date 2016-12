14.000 Fans bei Helden der DDR-Comics

Im Vergleich zum Vorjahr haben 30 Prozent mehr Gäste Schloss Rochsburg besucht. Anziehungspunkte waren Bewährtes im neuen Kleid wie das Ritterfest und Neues wie das Schokoladenfestival.

Von Babette Philipp

erschienen am 31.12.2016



Rochsburg. Romantischer Saisonausklang nannte sich die Veranstaltung, bei der mehr als 60 Besucher Anfang November die Rochsburg im Fackelschein erlebten. Dabei konnte von Ausklang auf dem Schloss keine Rede sein. Noch gestern tummelten sich dort Kinder und feierten Silvester schon einmal vor. Für sie gab es zweimal eine Führung und nach einem Mitmachtheaterstück ein buntes Feuerwerk.

Ausverkauft war das traditionelle Adventskonzert mit Gudrun Lange am 27. November ebenso wie die Führung im Fackelschein zwei Wochen zuvor. "Großer Andrang und trotzdem eine urgemütliche Stimmung herrschte auch wieder beim Adventsmarkt, der am vierten Adventswochenende stattfand", sagte Schlosssprecherin Nicky Wehr. Sie und das ganze Team um Schlossherr Lutz Hennig freut sich über den Zuspruch, den die Rochsburg in diesem Jahr erfuhr. Denn mit mehr als 21.000 Gästen kamen rund 30 Prozent Besucher mehr als im Vorjahr (16.000 Gäste).

"Wir sind sehr stolz darauf und freuen uns. Nun gilt es, dieses Level bei den Besucherzahlen erst einmal zu halten, ehe man eine eventuelle Steigerung ins Auge fasst", erklärt Schlossherr Hennig.

Der Besuchermagnet schlechthin im Jahr sei die Ausstellung "Die Digedags - Ritter Runkel auf der Rochsburg" gewesen. Von Ende April bis 23. Oktober lockte die Schau vor allem Mosaik-Fans aus den neuen Bundesländern auf das Schloss. "Viele von ihnen kamen mit ihren Familien und nutzten die Gelegenheit, um ihren Kindern und Enkelkindern ihre Leidenschaft für das Kult-Comic-Heft der DDR näher zu bringen", erzählt Nicky Wehr. Insgesamt haben etwa 14.000 Gäste in sechs Monaten diese Sonderausstellung besucht und sich zugleich in der gesamten Rochsburg und auch im Muldental umgeschaut.

Ein weiterer Höhepunkt im Jahr sei das erste "Euro Bean Chocolate Festival" gewesen. Die Veranstaltung der im Schlossgelände ansässigen Fair-Trade-Manufaktur "Choco Del Sol", die sich der Produktion hochwertiger Schokoladen von der Kakaobohne bis zur Tafel verschrieben hat, zog am ersten Augustwochenende mehr als 3000 Besucher an. "Das war eine ganz tolle und runde Sache, die kommendes Jahr wieder stattfinden soll", so Schlossherr Hennig. Die Zusammenarbeit zwischen Schloss und Choco Del Sol sei sehr gut. "Wir befruchten uns gegenseitig und profitieren voneinander", so Wehr.

Das beliebte Ritterfest, im vergangenen Jahr vom Verein Mittelsächsischer Kultursommer von seiner Festival-Liste 2016 gestrichen, fand trotzdem statt. Mit einem anderen Veranstalter und einem anderen Namen, der Rochsburger Rochade. Im Unterschied zu den Ritterfesten ist sie auf keine spezielle Zeit festgelegt, sondern geht über das Mittelalter hinaus bis zum Barock. Ebenfalls neu ist, dass das Fest, das kommendes Jahr wieder stattfinden soll, unter einem Motto steht - 2016 ging es um Süßes.

Dieses Thema wird sich kommendes Jahr in einer im April beginnenden Ausstellung wiederfinden. "Zu sehen sein wird das Jülicher Zuckerbankett, das weltweit größte Kunstwerk aus Zucker", kündigt Hennig an. Geschaffen wurde es von Georg Maushagen, Koch und Konditormeister aus Düsseldorf. Als Vorlage diente ihm ein Stich von der Jülicher Hochzeit, die 1585 zwischen Markgräfin Jacobe von Baden und der Jungherzog Johann Wilhelm von Jülich-Kleve-Berg stattfand, und das Zuckerbankett zeigt, mit dem man seinerzeit seinen Reichtum präsentierte. Für die Nachbildung hat Georg Maushagen insgesamt circa eine Tonne eines Spezialzuckers verarbeitet. "Das ist ein einzigartiges Ausstellungsobjekt und in seiner Art weltweit einmalig", freut sich Hennig schon jetzt auf die Ausstellung.

Neu 2017 werden die "Weißen Nächte auf Schloss Rochsburg sein", mit denen man am 24. Juni die Mittsommernacht nachfeiern möchte. Auf ganz eigene Weise. "Die Gäste sind angehalten, eine kulinarische Kleinigkeit mitzubringen. Über das Tafeln im Schlosshof und mit passender musikalischer Umrahmung kann man gemütlich ins Plaudern kommen. Genau das wollen wir und sind schon jetzt gespannt, wie es ankommt", sagt Hennig, der noch keine weiteren Einzelheiten verraten möchte. Nur so viel: "Auch 2017 geht es auf der Rochsburg spannend, lustig, interessant, feierlich und zünftig zu. Mit Bewährtem und Neuen."